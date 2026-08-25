Migrantes usam os chuveiros externos no acampamento na praia de El Trampolin, em Ceuta
Migrantes usam os chuveiros externos no acampamento na praia de El Trampolin, em CeutaEPA/Reduan
Internacional

Espanha aciona pela primeira vez mecanismo de segurança nacional para responder à crise migratória em Ceuta

Decisão foi tomada após uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional presidida por Pedro Sánchez, após quase um mês da crise migratória desencadeada em Ceuta
Rui Frias
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O Governo espanhol acionou pela primeira vez a figura de “situação de interesse para a segurança nacional” para responder à crise migratória em Ceuta, colocando o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, à frente de uma estrutura de comando único que vai coordenar onze ministérios e as autoridades da cidade autónoma. A decisão foi tomada esta terça-feira, 25 de agosto, pelo Conselho de Ministros, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional presidida por Pedro Sánchez.

A medida surge quase ao fim de um mês da crise migratória desencadeada pela entrada de mais de 70 mil migrantes em Ceuta no final de julho e pretende acelerar a recuperação da normalidade na cidade, através de uma coordenação reforçada entre as várias administrações. “Ceuta é hoje o coração de Espanha”, afirmou a ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações, Elma Saiz, considerando que uma “situação extraordinária” exige “uma resposta extraordinária”.

Ángel Torres assumirá formalmente o comando único desta operação interministerial. O ministro da Política Territorial já pediu para comparecer na Comissão de Segurança Nacional do Congresso, onde deverá apresentar os planos para a gestão da crise, numa sessão marcada para quinta-feira.

Também Pedro Sánchez irá ao parlamento explicar a resposta do Governo, embora a data da sua intervenção ainda não tenha sido definida.

A estrutura coordenada por Torres envolverá o Governo de Ceuta, liderado por Juan Jesús Vivas, a Delegação do Governo na cidade autónoma, o Centro Nacional de Inteligência (CNI), os onze ministérios com responsabilidades na resposta à crise e o Departamento de Segurança Nacional, que prestará aconselhamento.

A prioridade imediata anunciada pelo ministro encarregado de coordenar esta missão é “a devolução e a repatriação da maior quantidade de pessoas, maiores e menores”, dentro da lei espanhola, afirmou, em declarações citadas pela agência EFE. A questão dos menores não acompanhados obriga, contudo, a uma análise cuidada, com Ángel Torres a reconhecer a necessidade de “respeitar o princípio do superior interesse da criança”, ao mesmo tempo que defendeu uma “resposta humanitária para acolher menores e pessoas que solicitem asilo”.

A crise tem também uma dimensão sanitária e o comando único deverá permitir avançar na disponibilização de novos espaços para alojamento dos migrantes, depois de terem sido habilitados já dois locais em Loma Margarita e Loma Colmenar. Uma medida que pretende também facilitar o controlo de doenças como gastroenterites e sarna, que se têm espalhado na cidade.

O que significa, na prática, a “situação de interesse para a segurança nacional”?

A “situação de interesse para a segurança nacional” acionada esta terça-feira é uma figura prevista na Lei de Segurança Nacional de 2015 e, até agora, nunca tinha sido utilizada.

Segundo a agência EFE, o mecanismo destina-se a “situações de especial gravidade, dimensão, urgência ou transversalidade que exijam uma coordenação reforçada entre diferentes autoridades, sem que seja necessário recorrer à declaração de um estado de alarme, de exceção ou de sítio”.

A declaração não suspende direitos fundamentais nem permite ao Governo espanhol assumir poderes extraordinários fora da lei. A resposta continua a ser feita através dos “poderes e meios ordinários” das administrações públicas.

O que muda é a forma como esses meios são coordenados. No caso de Ceuta, a novidade está precisamente no facto de Madrid ter recorrido pela primeira vez ao mecanismo previsto na Lei de Segurança Nacional para concentrar num comando único a coordenação da resposta a uma crise que atravessa várias áreas e entidades do Estado, da gestão migratória à segurança, saúde, acolhimento e recuperação económica.

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