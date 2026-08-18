Equatoriana Ivonne A-Baki entra na corrida para suceder a Guterres à frente da ONU

Ivonne A-Baki, diplomata equatoriana, anunciou esta terça-feira, 18 de agosto, que está na corrida para suceder a António Guterres na liderança da ONU, depois de ter sido nomeada pelo Tonga, ao qual agradeceu por acreditar "numa visão de paz e renovação institucional".

"É com grande humildade e honra que anuncio a minha candidatura oficial ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas", indicou a ex-ministra do Comércio Exterior do Equador e antiga embaixadora do país em França, no Qatar e nos EUA, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Filha de pais libaneses, desempenhou "um papel fundamental na mediação do diálogo entre o Equador e o Peru após a breve guerra de fronteira de 1995", destaca a AFP.

Referindo que viveu "os horrores da guerra", Ivonne A-Baki diz ser a única candidata "cuja herança une a América Latina e o Médio Oriente", e a única nomeada que ajudou "a intermediar um acordo de paz entre dois Estados-membros soberanos da ONU".

"Estou pronta a contribuir para a renovação da promessa fundamental da Carta da ONU: salvar as gerações futuras do flagelo da guerra num mundo onde os conflitos continuam a crescer", assinala a candidata à liderança das Nações Unidas.