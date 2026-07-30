O debate a seis na Assembleia Geral da ONU, na semana passada. O sétimo candidato é de última hora.
O debate a seis na Assembleia Geral da ONU, na semana passada. O sétimo candidato é de última hora.FOTO:EPA/OLGA FEDOROVA
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Sete candidatos e uma ONU em crise: voto no Conselho de Segurança testa forças na sucessão de Guterres

O próximo secretário-geral, que toma posse em 2027, é escolhido pela Assembleia Geral, mas apenas após recomendação do Conselho de Segurança. A primeira votação informal e secreta é a 30 de julho.
Susana Salvador
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