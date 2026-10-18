Equador. Padre morre em plena missa após ser atingido pela cruz

O pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, no Equador, morreu no sábado (17 de outubro) depois de ter sido atingido pelo crucifixo, em plena missa.

A cruz de madeira, com Jesus Cristo crucificado, desprendeu-se da parede atrás do altar quando Patricio Alfredo Sánchez Molinari presidia à missa, transmitida em direto nas redes sociais. O padre foi atingido na cabeça.

A Arquidiocese de Guayaquil identificou Sánchez Molinari, membro da Congregação do Santíssimo Redentor. Num comunicado divulgado após o seu falecimento, a instituição anunciou que o sacerdote “foi para a Casa do Pai para desfrutar da Sua presença e da Sua glória”.