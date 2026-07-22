Epidemia de ébola já matou 999 pessoas na RDCongo
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Epidemia de ébola já matou 999 pessoas na RDCongo

Balanço mais recente do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo indicou que, até domingo, foram registados 2473 casos de ébola.
DN/Lusa
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Pelo menos 999 pessoas morreram devido à epidemia de ébola na República Democrática do Congo (RDCongo), segundo dados oficiais divulgados esta quarta-feira, 22 de julho, pelo Ministério da Saúde deste país africano.

A última atualização revela que, até domingo, foram registados 2473 casos de ébola e que 999 pessoas morreram devido a esta epidemia.

O surto declarado em 15 de maio, que evoluiu para epidemia, é diferente da maioria dos anteriores, porque o vírus responsável (Bundibugyo) não tem vacinas nem tratamentos aprovados.

A epidemia também matou mais pessoas a um ritmo mais acelerado do que qualquer outro surto registado, incluindo o de 2013-2016, considerado o pior da história, com mais de 11.000 mortos em pelo menos 28.000 casos, mas em oito meses.

O ébola é raro, mas altamente contagioso e pode ser contraído através de fluidos corporais, como vómitos, sangue ou sémen. A doença que o provoca é grave e frequentemente fatal.

As autoridades alertaram ainda que 80% dos novos casos surgiram através de cadeias de transmissão desconhecidas, um sinal de que a epidemia se está a espalhar mais rapidamente do que as autoridades de saúde conseguem seguir, mesmo com o aumento da resposta na província de Ituri, o epicentro da epidemia, bem como em outras quatro províncias onde foram registados casos.

Os ataques a unidades de saúde e a equipas de resposta também obrigaram os trabalhadores da linha da frente e os grupos de ajuda humanitária a abandonar algumas áreas. Alguns profissionais de saúde entraram em greve, queixando-se de que não recebem salários desde o início da epidemia

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