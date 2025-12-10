Entrega do Nobel da Paz. María Corina Machado fez "viagem em situação de extremo perigo" e vai estar em Oslo

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, realizou uma "viagem em situação de extremo perigo" até Oslo, mas, ainda assim, não vai comparecer na cerimónia de entrega do Nobel da Paz, marcada para esta quarta-feira, 10 de dezembro."A laureada com o Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, fez tudo o que estava ao seu alcance para assistir à cerimónia de hoje", indicou o Instituto Nobel, em comunicado, referindo que María Corina Machado fez "uma viagem em situação de extremo perigo"..Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da Paz .Apesar de não ser possível comparecer na cerimónia de entrega do Nobel da Paz, o Instituto Nobel assegura que a líder da oposição venezuelana "está em segurança" e que estará em Oslo, mas sem especificar quando.O Instituto Nobel divulgou, entretanto, uma chamada telefónica com María Corina Machado, na qual a líder da oposição da Venezuela afirmou: "Estarei em Oslo. Estou agora a caminho de Oslo".Na chamada telefónica com o presidente do Comité Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydne, María Corina Machado manifestou-se grata por ter sido distinguida com o Prémio Nobel da Paz. "Em nome do povo da Venezuela quero agradecer por este imenso reconhecimento pela luta do nosso povo pela democracia e liberdade. Sentimo-nos muito honrados e é por isso que lamento não vou conseguir chegar a tempo da cerimónia, mas estarei em Oslo. Estou a caminho de Oslo", disse. Afirmou que venezuelanos de todo o mundo vão acompanhar a cerimónia, assim como a sua família. "Assim que chegar vou poder abraçar toda a minha família e os meus filhos que já não vejo há dois anos", afirmou María Corina Machado. . Anteriormente, o diretor do Instituto Nobel norueguês, Kristian Berg Harpviken, informou esta manhã que María Corina Machado será representada na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz pela filha, Ana Corina Sosa Machado. "Será a filha que proferirá o discurso que a própria María Corina escreveu", declarou Kristian Berg Harpviken, referindo, durante a manhã desta quarta-feira, que não sabia onde se encontra atualmente María Corina Machado. "Simplesmente não sei onde ela está exatamente", disse Harpviken à rádio norueguesa NRK, explicando que poucas pessoas sabem onde e como ela se desloca, devido à natureza repressiva do regime de Nicolás Maduro.A irmã da opositora venezuelana, Clara Machado Parisca, afirmou na terça-feira à rádio colombiana Blu Radio que o "desejo" de Corina Machado era deslocar-se a Oslo, para receber o Nobel, mas escusou-se a garantir sua presença na cerimónia que se realiza na capital norueguesa."O desejo dela é estar aqui e receber o prémio. É o que posso dizer neste momento. Não sei mais nada", disse, na altura.Em Oslo, segundo a agência EFE, encontram-se a mãe da opositora, Corina Parisca, a sua irmã e sua filha, Ana Corina Sosa, que estará acompanhada na cerimónia pelos dois irmãos.Corina Machado, de 58 anos, foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 10 de outubro pela sua luta pela transição democrática na Venezuela.Com Lusa.Filha de María Corina Machado receberá Prémio Nobel da Paz atribuído à mãe, que está em parte incerta