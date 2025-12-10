Filha de María Corina Machado receberá Prémio Nobel da Paz atribuído à mãe, que está em parte incerta

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, será esta quarta-feira, 10 de dezembro, representada em Oslo, na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz que recebeu, pela filha, Ana Corina Sosa Machado, anunciou o diretor do Instituto Nobel norueguês."Será a sua filha, Ana Corina Machado, que receberá o prémio em nome da mãe", declarou Kristian Berg Harpviken ao microfone da rádio norueguesa NRK. "Será a filha que proferirá o discurso que a própria María Corina escreveu", acrescentou..Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da Paz .Harpviken disse ainda não saber onde se encontra atualmente María Corina Machado, que não participará da cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz que lhe foi atribuído este ano."Simplesmente não sei onde ela está exatamente", disse Harpviken à NRK, explicando que poucas pessoas sabem onde e como ela se desloca, devido à natureza repressiva do regime de Nicolás Maduro.A irmã da opositora venezuelana, Clara Machado Parisca, afirmou na terça-feira à rádio colombiana Blu Radio que o "desejo" de Corina Machado era deslocar-se a Oslo, para receber o Nobel, mas escusou-se a garantir sua presença na cerimónia de hoje na capital norueguesa."O desejo dela é estar aqui e receber o prémio. É o que posso dizer neste momento. Não sei mais nada", disse.A própria María Corina Machado tinha previsto dar uma conferência de imprensa na terça-feira no Instituto Nobel de Oslo às 13:00, hora local (12:00 TMG), que começou por ser adiada e depois acabou por não acontecer, sem quaisquer explicações por parte do instituto.Em Oslo, segundo a agência EFE, encontram-se já a mãe da opositora, Corina Parisca, a sua irmã e sua filha, Ana Corina Sosa, que estará acompanhada na cerimónia pelos dois irmãos..María Corina Machado: “Próximo prémio será a liberdade” da Venezuela."Oh meu Deus! Não tenho palavras." A reação de María Corina Machado ao saber que ia ganhar o Nobel da Paz