Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A filha de María Corina Machado, Ana Corina Sosa (ao centro), chegou a Oslo ainda na segunda-feira (8 de dezembro).
A filha de María Corina Machado, Ana Corina Sosa (ao centro), chegou a Oslo ainda na segunda-feira (8 de dezembro).EPA/LISE ASERUD
Internacional

Onde está María Corina Machado? Oslo à espera da Nobel da Paz

Conferência de imprensa foi cancelada, não sendo claro se a líder da oposição venezuelana conseguiu viajar para a capital norueguesa para receber esta quarta-feira (10 de dezembro) o prémio.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Internacional
Venezuela
Nicolás Maduro
Prémio Nobel da Paz
María Corina Machado
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt