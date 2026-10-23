"Então sim, sou esquerdalha". Vídeo de Inteligência Artificial do PP gera polémica na pré-campanha em Espanha

O uso de Inteligência Artificial (IA) num vídeo do Partido Popular (PP), no qual várias figuras socialistas admitem uma série de crimes, desatou a polémica em Espanha na pré-campanha para as legislativas de 29 de novembro. Pelo menos uma das retratadas já anunciou que vai apresentar queixa e o próprio PSOE está a equacionar fazer o mesmo.

"O PSOE deve fazer o que considerar oportuno", disse a coordenadora da campanha do PP, Ester Muñoz, em entrevista à Antena3. Também alegou que os socialistas estavam "habituados" a fazer o que bem entendiam nas redes sociais, mas agora estão "surpreendidos" porque veem que o PP joga "com as mesmas armas".

Vários especialistas, ouvidos pelo El País, consideram que o vídeo é sátira política, abrangida no direito à liberdade de expressão. E lembram que inclui a referência que é feito com Inteligência Artificial.

Mas afinal, porque é que o vídeo é tão polémico?

O vídeo foi partilhado na quarta-feira (21 de outubro) nas redes do PP, em resposta a um outro vídeo partilhado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na qual mostrava o orgulho em ser "zurdo".

Esta palavra significa canhoto, mas também tem sido usada de forma depreciativa para referir quem é de esquerda, isto é, um esquerdalha. O presidente argentino, Javier Milei, tem sido um dos que tem usado a expressão. Esta semana esteve em Madrid, onde criticou Sánchez, que se quis apropriar do termo depreciativo.

"Há quem ache que nos insulta chamando-nos esquerdalhas", diz Sánchez no vídeo. "Se subir as pensões é ser esquerdalha. Eu sou esquerdalha. Se dar mais tempo aos pais e mães para estar com os filhos e filhas é ser esquerdalha. Eu sou esquerdalha", continua, falando ainda de subir o salário mínimo, defender o aborto ou ser contra a guerra. "Sou esquerdalha e com muito orgulho."