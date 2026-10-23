"Então sim, sou esquerdalha". Vídeo de Inteligência Artificial do PP gera polémica na pré-campanha em Espanha
O uso de Inteligência Artificial (IA) num vídeo do Partido Popular (PP), no qual várias figuras socialistas admitem uma série de crimes, desatou a polémica em Espanha na pré-campanha para as legislativas de 29 de novembro. Pelo menos uma das retratadas já anunciou que vai apresentar queixa e o próprio PSOE está a equacionar fazer o mesmo.
"O PSOE deve fazer o que considerar oportuno", disse a coordenadora da campanha do PP, Ester Muñoz, em entrevista à Antena3. Também alegou que os socialistas estavam "habituados" a fazer o que bem entendiam nas redes sociais, mas agora estão "surpreendidos" porque veem que o PP joga "com as mesmas armas".
Vários especialistas, ouvidos pelo El País, consideram que o vídeo é sátira política, abrangida no direito à liberdade de expressão. E lembram que inclui a referência que é feito com Inteligência Artificial.
Mas afinal, porque é que o vídeo é tão polémico?
O vídeo foi partilhado na quarta-feira (21 de outubro) nas redes do PP, em resposta a um outro vídeo partilhado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na qual mostrava o orgulho em ser "zurdo".
Esta palavra significa canhoto, mas também tem sido usada de forma depreciativa para referir quem é de esquerda, isto é, um esquerdalha. O presidente argentino, Javier Milei, tem sido um dos que tem usado a expressão. Esta semana esteve em Madrid, onde criticou Sánchez, que se quis apropriar do termo depreciativo.
"Há quem ache que nos insulta chamando-nos esquerdalhas", diz Sánchez no vídeo. "Se subir as pensões é ser esquerdalha. Eu sou esquerdalha. Se dar mais tempo aos pais e mães para estar com os filhos e filhas é ser esquerdalha. Eu sou esquerdalha", continua, falando ainda de subir o salário mínimo, defender o aborto ou ser contra a guerra. "Sou esquerdalha e com muito orgulho."
O PP resolveu responder a esse vídeo com outro, usando a IA. "Se ter uma cátedra porque o meu marido é primeiro-ministro é de esquerdalhas. Então sim, sou esquerdalha", diz a falsa Begoña Gómez, mulher de Sánchez, no início do vídeo polémico.
Há também o falso ex-ministro José Luis Ábalos, condenado a 24 anos de prisão, que admite contratar prostitutas e cobrar comissões ilegais ou o falso ex-primeiro-ministro José Luis Zapatero. "Se esconder joias num cofre é de esquerdalhas. Então sim sou esquerdalha."
E o falso Santos Cerdán, ex-deputado e secretário de Organização do PSOE, que está em prisão preventiva por tráfico de influências e corrupção passiva. "Se receber subornos e pertencer a um grupo criminoso é de esquerdalhas. Então sim, sou esquerdalha."
"Se contratar uns capangas para eliminar uma juíza é coisa de esquerdalha... então sim, sou esquerdalha", diz a falsa Leire Díez, antiga militante socialista que está a ser investigada por liderar um alegado esquema para boicotar investigações judiciais que envolviam o PSOE.
Díez já apresentou queixa em tribunal contra o vídeo, acusando o PP de calúnia através das redes sociais, crime contra a integridade moral e suplantação de identidade digital.
O vídeo inclui ainda uma falsa Montse Mínguez, a antiga porta-voz do PSOE que se demitiu há cerca de uma semana depois de vir a público que o companheiro tem uma carteira com 30 apartamentos. Isto num momento em que a crise de habitação marca a agenda em Espanha.
O vídeo, que já tem 2,2 milhões de visualizações só no X (e está também no Instagram e no TikTok) termina pegando no lema adotado pelos socialistas: "esquerdalhas e orgulhosos", transformando os "esquerdalhas" em "lerdos".
Vox também com vídeo de IA
O partido de extrema-direita Vox, o que em Espanha tem mais seguidores nas redes sociais, também recorreu à Inteligência Artificial noutro vídeo, onde surgem Sánchez, o irmão, a mulher, José Luis Ábalos, José Luis Zapatero, o basco Arnaldo Otegui, o antigo líder catalão Carles Puigdemont, o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e ainda o ex-procurador-geral Álvaro García Ortiz.
O vídeo começa com Sánchez, que vai tirando o rosto como se fosse uma máscara, revelando por baixo outra pessoa. O vídeo termina com a seguinte mensagem: “Sánchez é o problema. Abascal, a solução".
No X não tem a indicação que é feito com IA.