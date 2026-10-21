Javier Milei apelida Pedro Sánchez de "ditador inapresentável" numa visita a Madrid

O presidente argentino, Javier Milei, apelidou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de "ditador inapresentável" durante um evento em Madrid, defendendo em plena pré-campanha para as eleições antecipadas de 29 de novembro que é preciso "expulsar os socialistas a pontapé".

As declarações de Milei foram feitas num pequeno-almoço informativo organizado pelo Fórum Nova Economia, um dos eventos em que o presidente argentino planeia participar durante a sua visita a Madrid.

"A Espanha soube acolher centenas de milhares de argentinos que fugiram da miséria e da falta de futuro provocadas pelo sinistro socialismo do século XXI, pela sua sucursal argentina, o kirchnerismo, e que vocês sofrem regularmente com o ditador inapresentável Pedro Sánchez", disse Milei, segundo o relato do jornal El País.

"É uma dívida de honra que têm para com o seu próprio sangue: expulsar os socialistas a pontapé, porque vocês são o berço do liberalismo", acrescentou.

O presidente argentino acusou ainda os socialistas de fomentar "a invasão" de Ceuta por interesses eleitorais, dizendo que a crise migratória "é emblemática das ações da esquerda".

A viagem de Milei, a sétima a Madrid, surge em plena pré-campanha eleitoral. Não está previsto um encontro com o líder do Vox, Santiago Abascal, mas a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmou que irá reunir-se com Milei às 17h00 locais (16h00 em Lisboa) - longe dos jornalistas.

Mas os socialistas aproveitaram a viagem do presidente argentino, uma das principais figuras da direita libertária internacional. Na sua sede em Madrid, colocaram uma faixa onde se lê: “Olá, Milei. Nós, esquerdalhas, damos-te as boas-vindas a Espanha, o país que mais cresce na Europa."

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, alertou esta quarta-feira (21 de outubro) que, se os partidos PP e Vox vencerem, aplicarão a "motosserra" de Milei às pensões e aos serviços públicos: "Consideram a justiça social algo que deve ser literalmente deitado para o lixo."