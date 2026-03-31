Um Tomahawk disparado do contratorpedeiro USS Thomas Hudner. Segundo o Washington Post foram gastos 850 mísseis deste tipo nas primeiras quatro semanas de guerra.
Um Tomahawk disparado do contratorpedeiro USS Thomas Hudner. Segundo o Washington Post foram gastos 850 mísseis deste tipo nas primeiras quatro semanas de guerra.MARINHA DOS EUA
Internacional

Encruzilhada de pressões para os EUA prosseguirem ou terminarem a guerra

De um lado, os eleitores norte-americanos e os mercados não querem o conflito, do outro Israel e os países do Golfo querem mantê-lo por mais algum tempo.
César Avó
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