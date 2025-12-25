Em zona ocupada pela Rússia, Teatro de Mariupol reabre com encenação de conto de fadas russo

O Teatro Dramático de Mariupol, destruído num ataque aéreo das forças russas em 2022 enquanto centenas de civis se lá abrigavam, vai reabrir portas.Enquanto as autoridades de ocupação russas anunciam a reconstrução do edifício como um sinal de renovação, os antigos atores do teatro dizem que esta reabertura é como “dançar sobre ossos”.O Kremlin tem feito da reconstrução de Mariupol uma espécie de cartão de visita daquilo que planeia fazer nas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia, mas essa ocupação tem sido acompanhada por detenções, exílio de opositores e confiscos de propriedades a milhares de ucranianos que ficaram sem apartamentos que legalmente eram seus. O Teatro Dramático de Mariupol deverá reabrir até ao final deste mês com uma apresentação de A Flor Escarlate, um conto de fadas russo, depois de ter sido reconstruído quase de raiz nos últimos dois anos.“O teatro está a renascer juntamente com Mariupol. Os clássicos russos e soviéticos regressam aos palcos”, indica um comunicado do teatro.O ataque ao teatro continua a ser um dos incidentes mais marcantes da guerra na Ucrânia, uma vez que o edifício foi bombardeado apesar de a palavra "Crianças" ter sido pintada em letras garrafais na praça em frente. Pelo menos uma dúzia de pessoas morreram, mas provavelmente o número real é bastante superior..Forças russas bombardearam teatro de Mariupol onde centenas estavam abrigados.A Rússia negou ter atingido o teatro e alegou que os danos foram causados por uma explosão detonada no interior do edifício, mas várias investigações independentes sugerem que foram mesmo os bombardeamentos russos que causaram a destruição. A Amnistia Internacional concluiu que a devastação foi “provavelmente causada por forças russas que visaram deliberadamente civis ucranianos” e afirmou que o ataque deveria ser investigado como um crime de guerra..Amnistia Internacional: Rússia cometeu um "claro crime guerra" contra teatro de Mariupol.Paralelamente, um pequeno grupo de antigos atores de Mariupol está agora radicado na cidade de Uzhhorod, no oeste da Ucrânia, onde continuam a atuar, levando a cabo uma peça chamada Drama de Mariupol, baseada nos acontecimentos de fevereiro e março no teatro de Mariupol.No entanto, outros atores permaneceram em Mariupol e continuam a colaborar com o teatro, apesar da ocupação russa. O antigo diretor do teatro permaneceu em Mariupol, mas foi despromovido para dirigir a orquestra, enquanto as autoridades russas nomearam Igor Solonin, antigo vice-diretor do Circo de Donetsk, como o novo diretor.Numa entrevista dada a um jornalista russo no início deste ano, Solonin reiterou a versão russa sobre a destruição do teatro: “Foi uma explosão interna. Foi uma bomba ou um engenho explosivo dentro do edifício, ou talvez o manuseamento descuidado de munições.".Deslocados de Mariupol lembram em Lviv bombardeamento do teatro.Abrigo do teatro de Mariupol resistiu. A maioria das pessoas sobreviveu, diz deputado.Ucrânia: Bombardeamento do teatro de Mariupol terá feito 300 mortos