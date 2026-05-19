Elon Musk vai recorrer do arquivamento da sua ação contra a OpenAI

O proprietário da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, vai recorrer da decisão de indeferimento da ação judicial contra a OpenAI e Sam Altman, acusados de enriquecimento ilícito ao transformar a organização numa entidade com fins lucrativos.“Vou apresentar um recurso perante a justiça americana, uma vez que criar um precedente para roubar organizações de caridade é extremamente prejudicial para a filantropia nos Estados Unidos”, afirmou o magnata na sua rede social.Sobre o processo, Musk defendeu que o juiz e o júri nunca se pronunciaram sobre o mérito da questão, “mas limitaram-se a uma questão técnica relacionada com o calendário”, reiterando que “é inegável que Altman e Brockman enriqueceram à custa de uma organização de caridade. A única incógnita é quando o fizeram!”.Na segunda-feira, um tribunal federal da Califórnia rejeitou o processo movido pelo magnata Elon Musk contra a OpenAI, que criou o ChatGPT, e o seu presidente executivo, uma vez que o prazo de prescrição expirou. O júri, composto por nove membros, decidiu que a acusação feita por Musk à empresa da qual fez parte não foi apresentada dentro do prazo estipulado por lei. .Elon Musk perde processo contra a OpenAI e Sam Altman.Musk acusou a tecnológica de quebra de contrato e de enriquecimento ilícito.Por sua vez, a OpenAI classificou o processo como uma tentativa infundada de obstruir um concorrente através do sistema judicial.Durante o julgamento, o advogado da OpenAI apresentou vários 'e-mails' de assessores de Musk, discutindo uma possível participação acionista, que o magnata adquiria, caso a empresa deixasse de ser uma organização sem fins lucrativos.Musk investiu cerca de 45 milhões de dólares (cerca de 39 milhões de euros) na empresa, mas, em 2017, dois anos após a fundação da OpenAI, a sua relação com o presidente executivo, Sam Altman, deteriorou-se.Um ano depois, o também dono da Tesla demitiu-se da Administração da OpenAI, que, em 2019, passou a ser uma empresa com fins lucrativos limitados.Elon Musk atacou ainda verbalmente, na sua rede social, a juíza encarregada do processo contra os dirigentes da OpenAI, depois da anulação do processo, considerando que a magistrada tinha criado um "precedente terrível"..Musk ataca juíza que decidiu arquivar a sua queixa contra a OpenAI\n\n