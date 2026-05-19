Elon Musk e Sam Altman (à direita)
Elon Musk e Sam Altman (à direita)Fotomontagem: Reinaldo Rodrigues
Internacional

Elon Musk vai recorrer do arquivamento da sua ação contra a OpenAI

Proprietário da Tesla e da SpaceX considera que decisão é "criar um precedente para roubar organizações de caridade".
DN/Lusa
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O proprietário da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, vai recorrer da decisão de indeferimento da ação judicial contra a OpenAI e Sam Altman, acusados de enriquecimento ilícito ao transformar a organização numa entidade com fins lucrativos.

“Vou apresentar um recurso perante a justiça americana, uma vez que criar um precedente para roubar organizações de caridade é extremamente prejudicial para a filantropia nos Estados Unidos”, afirmou o magnata na sua rede social.

Sobre o processo, Musk defendeu que o juiz e o júri nunca se pronunciaram sobre o mérito da questão, “mas limitaram-se a uma questão técnica relacionada com o calendário”, reiterando que “é inegável que Altman e Brockman enriqueceram à custa de uma organização de caridade. A única incógnita é quando o fizeram!”.

Na segunda-feira, um tribunal federal da Califórnia rejeitou o processo movido pelo magnata Elon Musk contra a OpenAI, que criou o ChatGPT, e o seu presidente executivo, uma vez que o prazo de prescrição expirou.  

O júri, composto por nove membros, decidiu que a acusação feita por Musk à empresa da qual fez parte não foi apresentada dentro do prazo estipulado por lei.

Elon Musk e Sam Altman (à direita)
Elon Musk perde processo contra a OpenAI e Sam Altman

Musk acusou a tecnológica de quebra de contrato e de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, a OpenAI classificou o processo como uma tentativa infundada de obstruir um concorrente através do sistema judicial.

Durante o julgamento, o advogado da OpenAI apresentou vários 'e-mails' de assessores de Musk, discutindo uma possível participação acionista, que o magnata adquiria, caso a empresa deixasse de ser uma organização sem fins lucrativos.

Musk investiu cerca de 45 milhões de dólares (cerca de 39 milhões de euros) na empresa, mas, em 2017, dois anos após a fundação da OpenAI, a sua relação com o presidente executivo, Sam Altman, deteriorou-se.

Um ano depois, o também dono da Tesla demitiu-se da Administração da OpenAI, que, em 2019, passou a ser uma empresa com fins lucrativos limitados.

Elon Musk atacou ainda verbalmente, na sua rede social, a juíza encarregada do processo contra os dirigentes da OpenAI, depois da anulação do processo, considerando que a magistrada tinha criado um "precedente terrível".

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Musk ataca juíza que decidiu arquivar a sua queixa contra a OpenAI
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