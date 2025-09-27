Elon Musk e príncipe André referidos em novos ficheiros sobre Jeffrey Epstein

Foram divulgados na sexta-feira, 26 de setembro, novos documentos associados a Jeffrey Epstein, o magnata acusado de tráfico sexual que morreu na prisão, em que são mencionados os nomes do multimilionário Elon Musk, do príncipe André e de Bill Gates, fundador da Microsoft. Os novos ficheiros, divulgados pelos democratas da comissão de supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA, indicam que Musk foi convidado a visitar a ilha de Epstein, nas Ilhas Virgens Americanas, em dezembro de 2014, e que o príncipe André constava da lista de passageiros do avião privado do magnata num voo de Nova Jérsia para a Flórida em maio de 2000.Os novos ficheiros, entregues pelo Jeffrey Epstein Estate, que gere o espólio do magnata, incluem, entre outros, registos de mensagens telefónicas, cópias de registos de voo, assim como a agenda diária de Epstein, segundo a BBC. Com a data de dezembro de 2014, um dos registos refere: “Elon Musk para a ilha a 6 de dezembro (isto ainda vai acontecer?)”. "Isto é falso", escreveu, na sexta-feira, o dono da SpaceX na rede social X, da qual também é proprietário, sem dar mais explicações. Noutro ficheiro, o príncipe André é mencionado como tendo sido passageiro no avião privado de Epstein num voo entre Teterboro (Nova Jérsia) e West Palm Beach (Florida). O filho mais novo do rei Carlos III teria feito a viagem ao lado de Epstein e Ghislaine Maxwell, cúmplice do magnata, que foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores. São ainda mencionadas referências de pagamentos de massagens para um "Andrew" em fevereiro e maio de 2000. Não é, no entanto, claro que se referiam ao duque de York, embora registos do Palácio de Buckingham, fotografias e notícias da altura indiquem que o príncipe André viajou para os EUA nas datas registadas no documento, de acordo com a BBC. Refira-se que André sempre negou o seu envolvimento em irregularidades. Os documentos agora divulgados mencionam ainda o empresário Peter Thiel e Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump."Deveria ficar claro para todos os americanos que Jeffrey Epstein era amigo de alguns dos homens mais poderosos e ricos do mundo", afirmou Sara Guerrero, porta-voz dos democratas na Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, que pediu à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, a divulgação de mais ficheiros associados a Epstein. "Cada novo documento produzido fornece novas informações enquanto trabalhamos para fazer justiça aos sobreviventes e vítimas", defendeu.Ainda de acordo com a BBC, não há indícios de que as pessoas mencionadas nos arquivos estivessem cientes da alegada atividade criminosa pela qual Epstein foi acusado. Os arquivos agora conhecidos mencionam também planos de Epstein para tomar um café com o fundador da Microsoft, Bill Gates, em dezembro de 2014. Em declarações à emissora britânica, em 2022, Gates admitiu que o encontro com Epstein tinha sido um "erro". .Starmer demite embaixador nos EUA por ligações a Jeffrey Epstein.Tudo sobre o caso Epstein: os crimes, as teorias da conspiração e a dor de cabeça para Trump