Eleições no Quebeque. Separatistas favoritos à vitória com promessa de referendo... mas só no pós-Trump

Os 6,4 milhões de eleitores do Quebeque vão esta segunda-feira (5 de outubro) às urnas, para decidir qual será a composição da Assembleia Nacional e, consequentemente, quem formará governo nesta província canadiana.

As sondagens apontam para a vitória dos separatistas do Partido Quebequense (PQ), liderados por Paul St-Pierre Plamondon (ou PSPP, como é conhecido), que querem voltar ao poder após 12 anos na oposição - primeiro ao Partido Liberal do Quebeque (PLQ) e, desde 2018, à Coligação Futuro Quebeque (CAQ, na sigla original em francês).

Uma das suas promessas é a realização de um novo referendo independentista (será o terceiro, depois de os eleitores terem rejeitado confortavelmente essa ideia em 1980 e de forma mais estreita em 1995).

Mas, em plena guerra comercial com os EUA, a ideia é que este só se realize após a saída de Donald Trump da Casa Branca. O que não deixará de ser um teste para o primeiro-ministro canadiano, o liberal Mark Carney, a duas semanas de outra consulta (não vinculativa) sobre a independência da província de Alberta.

Como decorrem as eleições?

Os 127 deputados da Assembleia Nacional do Quebeque são eleitos através de um sistema uninominal maioritário, com os eleitores a escolher um representante por cada um dos distritos eleitorais. O vencedor é o mais votado, mesmo que não tenha alcançado a maioria.

O partido com mais deputados forma o governo, que poderá ser de maioria se conseguir ter 64 representantes na Assembleia Nacional. Apesar de as sondagens não lhe darem mais do que 30% das intenções de voto, o Partido Quebequense pode conseguir essa maioria (seria a com a menor percentagem de votos de sempre).

E o que dizem as sondagens?

A média das sondagens feita pelo site Poliwave dá a vitória aos nacionalistas do PQ com 29,4% das intenções de voto, mais de seis pontos percentuais acima dos liberais de Charles Milliard (23,2%), que são federalistas e querem continuar a fazer parte do Canadá.