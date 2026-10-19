Eleições no Brasil. Debate entre Lula e Flávio marcado por poucas propostas, ataques e acusações de corrupção

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro foi marcado por poucas propostas, sucessivas trocas de ataques pessoais e acusações de corrupção, com o senador a apostar na segurança e o Presidente brasileiro na defesa do legado.

Com os moderadores a intervirem pouco, os candidatos à Presidência do Brasil aproveitaram repetidamente as intervenções para se atacarem mutuamente e tentar ganhar vantagem para a segunda volta das eleições no domingo, 25 de outubro.

O debate, que durou cerca de duas horas, com três curtos intervalos, organizado pela televisão Bandeirantes (Band), foi o primeiro frente a frente entre os dois durante a campanha.

Uma das partes do debate contou com um confronto livre de meia hora, o que possibilitou ainda mais a troca de acusações.

“O Brasil vai-te aposentar”, afirmou Flávio Bolsonaro, enquanto Lula acusou o adversário de estar “preparado para mentir”.

“Não quero ficar perto de você. Quero distância de um miliciano”, disse o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), numa acusação a Flávio Bolsonaro, quando o senador lhe pediu para se aproximar dele.

“Tenho de ter cuidado para a carteira não ser roubada”, retorquiu Flávio Bolsonaro.

Num outro momento, Flávio Bolsonaro, que procurou chamar para si a responsabilidade e a melhoria na segurança pública, questionou porque 73% dos presidiários votaram em Lula da Silva. Ao que o Presidente brasileiro respondeu: "eu quero que votem 100%, até o teu pai. Seu pai pode votar em mim (…) ele te conhece e ele sabe que eu sou melhor que você".

O pai de Flávio, Jair Bolsonaro, ex-Presidente brasileiro (2019-2023), foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em paralelo à transmissão, as contas oficiais das duas candidaturas publicavam quase imediatamente excertos das intervenções, amplificando os ataques dos candidatos e respondendo às acusações dos adversários.

As acusações de corrupção incluíram referências mutuas ao caso Banco Master e um desafio de Lula para que ambos abrissem as contas bancárias e o sigilo telefónico, entregando os elementos aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. “Não tenho nada a esconder”, respondeu Flávio Bolsonaro, antes de acusar Lula de ter dinheiro “por fora”.

O senador invocou também os nomes que estavam na sala a assistir o debate, como o antigo juiz Sergio Moro e o antigo procurador Deltan Dallagnol, figuras da operação anticorrupção Lava Jato, ao atacar o adversário: “quem te prendeu está aqui”.

Na segurança pública, um dos temas em que mais insistiu, Flávio Bolsonaro prometeu declarar guerra ao “narcoterrorismo” e “recuperar cada metro” dos territórios controlados por organizações criminosas e instalar um milhão de câmaras.

“Quem vai andar com medo na rua são os marginais”, afirmou, acusando Lula de estar preocupado com os “direitos dos bandidos”.

Lula questionou a relação da família Bolsonaro com os Estados Unidos (EUA), acusando-a de estar “subordinada aos interesses [norte-]americanos”, e destacou o valor estratégico das terras raras brasileiras. “Têm pretensões de entregar isso para os Estados Unidos?”, questionou Lula.

“Isso é uma mentira”, respondeu Flávio Bolsonaro, que defendeu a deslocação aos EUA e defendeu ainda a adesão do Brasil ao Escudo das Américas, uma aliança liderada por Washington para combater o tráfico de droga e o crime organizado.

Houve também tempo para Lula da Silva atacar o rival associando-o aos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos EUA, Donald Trump, e o candidato da oposição respondeu associando o adversário ao chefe de Estado da Nicarágua, Daniel Ortega, e ao Presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado em janeiro por Washington.

Até nas considerações finais houve tensão, com Flávio Bolsonaro a ser advertido para não caminhar atrás de Lula enquanto o Presidente brasileiro discursava. Flávio também foi interrompido pelo barulho da plateia.

Lula agradeceu a mobilização nas ruas em defesa da democracia: “obviamente que o meu adversário deve ter assustado, porque ele está vendo as ruas tomadas neste país”. O Presidente brasileiro defendeu o seu legado económico e disse que “o país está preparado para muito mais agora”.

Flávio Bolsonaro prometeu trabalhar para aumentar o rendimento dos brasileiros através de um Ministério da Prosperidade e voltou a apostar na segurança pública: “Quem tem que andar com medo na rua são os marginais”.

No final, os convidados do espaço VIP prolongaram o confronto com cânticos semelhantes aos de claques de futebol.

Na primeira volta, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula da Silva, uma vantagem de 2.224.965 votos, sendo que, desde a introdução do sistema de duas voltas nas presidenciais brasileiras, em 1989, nenhum candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu vencer a eleição.