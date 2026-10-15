Eleições no Brasil. Flávio Bolsonaro reage à onda vermelha e convoca mobilização verde-amarelo

A campanha de Flávio Bolsonaro decidiu reagir à onda vermelha de apoiantes de Lula da Silva pelo Brasil e organizou mobilizações verde-amarelo nas ruas, a favor do candidato presidencial do Partido Liberal (PL).

As primeiras ações decorrem desde esta quinta-feira até ao dia 24, véspera da segunda volta das presidenciais, quando os brasileiros saberão quem irá chefiar o Palácio do Planalto nos próximos quatro anos.

A intensificação de eventos da esquerda e o grande número de pessoas nas ruas acendeu um alerta na campanha de Flávio Bolsonaro, que tenta evitar o clima de “já ganhou” gerado por ter terminado a primeira volta, no passado dia 04, com 2,2 milhões de votos a mais que Lula da Silva.

As primeiras mobilizações da esquerda foram organizadas por estudantes de universidades públicas em defesa da reeleição do atual Presidente brasileiro, Lula da Silva, nos primeiros dias após o resultado da primeira volta, e gerou um efeito em cadeia.

Desde a semana passada, mobilizações da esquerda, inclusive com apoio de artistas e influenciadores digitais, estão a ocorrer simultaneamente nas capitais e nos grandes centros urbanos, inclusive em dias de semana.

Lula da Silva participou presencialmente apenas numa dessas ações, no último domingo, no centro da cidade de São Paulo, onde pediu aos apoiantes para “convencerem” os 33 milhões de pessoas que não foram votar na primeira volta a comparecerem nas urnas no próximo dia 25.

Um dos primeiros aliados de Flávio Bolsonaro a mostrar preocupação com as mobilizações do Partido dos Trabalhadores (PT) e demais organizações da esquerda foi o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goias.

Gayer criou o grupo de Whatsapp chamado “Tropa do Flávio” em resposta ao grupo “Exército de Lula” e alertou os apoiantes de que a campanha está “realmente numa situação de risco”, pela forte mobilização da esquerda.

“A campanha de terrorismo eleitoral que o Lula e o PT estão fazendo de forma criminosa, aquele canal 'Exército do Lula', (...) eles realmente estão conseguindo mobilizar a esquerda de uma maneira que a gente nunca viu’", afirmou Gayer num áudio enviado ao grupo de Whatsapp, revelou o portal Poder 360.

Gayer comentou que o impacto foi sentido pelas sondagens de intenção de votos realizada pela própria campanha, as chamadas 'trackings'.

“Os demónios do petismo saíram da catacumba do inferno e estão realmente conseguindo fazer um impacto nos 'trackings'”, realçou, ao fazer um apelo para que os apoiantes compartilhem conteúdos da direita e interajam nas redes sociais com os congressistas do PL.

“Não vá dormir, não vá deitar em berço esplêndido, não ache que nós já vencemos a eleição”, completou.

Um dos principais mobilizadores do bolsonarismo, em resposta às ações do Partido dos Trabalhadores (PT) nas ruas, é o deputado federal mais votado do Brasil, Nikolas Ferreiras, de Minas Gerais, que foi um dos principais impulsionadores de votos do PL nas eleições gerais.

Popular em todo o país, o parlamentar de 30 anos organizou uma série de comícios e atos por cidades-chave desta quinta-feira até ao próximo sábado, a começar por Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país.

Nos demais dias, o parlamentar, com Flávio, irá percorrer cidades do Nordeste brasileiro, em tradicionais redutos do PT, como Salvador, na Baía, além de participar em mobilizações pelo Norte e Sudeste brasileiro.

Num vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, Nikolas provocou a esquerda e anunciou a agenda de 13 atos do “Bloco do 22”, numa referência ao número de Flávio no boletim de voto.

“Fala esquerda, tudo bem? Passando aqui só para agradecer por vocês terem aberto o 'show' aí pra gente, porque agora a atração principal vai começar, tá? É o Brasil. O Brasil vai pra rua e vai de verde amarelo”, afirmou.

Ainda no vídeo, pediu aos apoiantes para levarem bandeiras do Brasil e para irem de verde e amarelo: “porque o Brasil vai vencer. O seu voto e o meu vai aposentar o PT”.

Eleito com mais de 3 milhões de votos, Ferreira organizou caravanas e concentrações de apoiantes no seu estado e que designou de o “Bloquinho do Nikolas".

O nome é uma referência ao Carnaval, mas no estilo bolsonarista, onde os ritmos de axé dão lugar aos 'jingles' de campanha anti-PT e anti-Lula.