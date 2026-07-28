Manifestantes exigem regresso de Fedorov à pasta da Defesa.
Manifestantes exigem regresso de Fedorov à pasta da Defesa.Foto: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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E se ao demitir um ministro Zelensky tiver criado um rival?

Apesar dos protestos, presidente recusa readmitir Mykhailo Fedorov. Popularidade do ex-ministro da Defesa disparou e já surge como um dos nomes favoritos às presidenciais.
Helena Tecedeiro
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