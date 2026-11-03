Dumitru Prunariu: "Ninguém imaginaria que 20 anos, um mês e dois dias depois do voo de Gagarin, eu me tornaria o 'Gagarin da Roménia'"

E depois entrou para a Força Aérea?

Foi um pouco mais tarde. Todos os licenciados eram obrigados a cumprir serviço militar: seis meses, saindo com o posto de oficial na reserva. Durante esse período, candidatei-me voluntariamente à seleção para um voo espacial e fui escolhido. Antes de partir para a Cidade das Estrelas, na Rússia, o comandante da aviação militar perguntou-me se queria tornar-me oficial da Força Aérea e apresentou-me muitas vantagens. A logística do treino na Rússia era assegurada pela Força Aérea romena e o programa científico pela Comissão Romena para as Atividades Espaciais. Aceitei. Se não tivesse sido selecionado, nunca teria sido oficial, teria continuado como engenheiro civil.

Como foi a seleção?

Primeiro pediram engenheiros. Avaliaram os parâmetros médicos e psicológicos: força de vontade, determinação. No primeiro grupo ficámos cinco, e só um era oficial de carreira. Seguiram-se mais testes psicológicos e provas de resistência e de aptidão física. Dois desistiram por iniciativa própria: souberam que iam para a Rússia e acharam que as condições seriam más, porque ninguém tinha uma ideia clara do que nos esperava lá. Os três que restaram fizeram a última fase em Moscovo, no Instituto de Problemas Biomédicos. Nessa fase, foram identificados problemas no aparelho vestibular de um dos candidatos, que acabou por ser excluído. Eu e o Dumitru Dediu fomos enviados para treinar. Foram três anos na Cidade das Estrelas, onde russos e estrangeiros treinavam para voar nas Soyuz.

Já falava russo?

O meu conhecimento de russo era praticamente nulo. Os soviéticos tinham pedido que a Roménia enviasse candidatos que tivessem estudado na União Soviética e conhecessem a língua. No entanto, a Roménia tinha reduzido essas ligações e desenvolvido a sua própria formação militar. Na escola, eu aprendera francês e alemão. Nunca imaginara que viria a aprender russo e, ao princípio, nem gostava da sonoridade da língua.

Na Cidade das Estrelas tínhamos oito horas de aulas por dia, em russo, e os instrutores perceberam logo que o nosso nível era muito fraco. Tínhamos estudado a língua durante dois meses na Roménia, mas isso era muito pouco. Passámos a ter aulas com professores russos experientes no ensino a estrangeiros, duas ou três vezes por semana. Toda a formação decorria em russo, e a documentação usava o alfabeto cirílico: íamos voar numa nave soviética, com um comandante soviético. O inglês não era a língua de trabalho daquele programa, tal como o russo não era a língua de trabalho do programa norte-americano. Ao fim de seis meses, já me exprimia bastante bem; passado um ano e meio, falava russo com grande fluência.

Depois de três anos de treino, chegou o voo, em maio de 1981. Teve medo?

Depois de treinar três anos com o desejo de ir ao espaço, sente-se muito bem preparado. Passámos centenas de horas em simuladores, em todas as fases do voo, incluindo as piores situações que podiam acontecer e como enfrentá-las. O desejo era tão grande que não havia medo. Era só a vontade de subir, ver a Terra lá de cima e realizar as experiências científicas que tínhamos estudado.

Ser astronauta é algo raríssimo. Quantos são hoje?

O número continua a aumentar e depende também do critério utilizado, nomeadamente de se incluírem os voos suborbitais. Em julho de 2026, estavam registados 648 astronautas que tinham completado pelo menos uma órbita em torno da Terra e 145 pessoas que tinham realizado voos suborbitais. Eu fui o 103.º ser humano a chegar ao espaço.

Que memórias guarda desses oito dias no espaço?

Há livros e entrevistas sobre o meu voo em que conto muitas dessas experiências, embora grande parte desse material esteja em romeno. Nunca escrevi uma autobiografia. Na verdade, trabalhei muito desde o regresso e continuo bastante ativo. Mantenho uma forte ligação às atividades espaciais, através das Nações Unidas, de iniciativas europeias e de organizações como a Moon Village Association e a Asteroid Foundation. Viajo muito e continuo a participar em encontros internacionais.

Fala sempre da sua experiência?

Não só. Falo de vários temas ligados ao voo espacial. Às vezes convidam-me para falar dos problemas médicos do voo, e estudo muito o comportamento humano no espaço, também para perceber o que me aconteceu na altura.

Na altura do voo já era casado?

Sim, e tinha dois filhos. Casei aos 21 anos, no quarto ano do curso, com uma colega um ano mais nova, também de Engenharia Aeroespacial. Tivemos o primeiro filho ainda estudantes, e ela estava grávida do segundo quando acabou o curso. Quando voei, o mais velho tinha cinco anos e o mais novo três.

Percebiam que o pai tinha ido ao espaço?

Até o mais novo. Andavam no jardim de infância e às vezes falavam russo entre eles, porque sabiam mais coisas sobre brinquedos e brincadeiras em russo. Eu trabalhava o dia todo e a minha mulher ficava com eles à tarde. Viam televisão e contavam-nos histórias: «O pai do Ivan vai numa nova missão ao espaço», «o pai do Grisha voltou do espaço». Para eles, ir ao espaço era perfeitamente normal. Difícil foi quando voltaram para a Roménia e perceberam que eu era o único romeno que tinha ido ao espaço.

E os netos olham para si como astronauta?

Nenhum deles quer, para já, trabalhar na aviação ou no espaço. Sonham com outras coisas, hoje a informática está no topo. Para eles, a aviação e o espaço são coisas do dia a dia. Participaram em algumas atividades que organizei com crianças e às vezes fazem perguntas, mas receio que já estejam saturados destas histórias.

Na Roménia é visto como um herói nacional?

Sim. Aos olhos das pessoas tenho um estatuto muito especial, por ser o único que foi ao espaço e por estar sempre envolvido em atividades profissionais. Dou muitas entrevistas e, de duas em duas semanas, tenho um programa de uma hora na televisão sobre as novidades do espaço, em que explico as coisas ao nível de compreensão do público. Até termos um segundo, continuo a ser o único. A minha experiência é hoje uma parte pequena do que falo. Explico sobretudo as novas atividades espaciais e o futuro, e falo muito da Lua, porque trabalho nessa área.

De que forma?

Nas Nações Unidas, em Viena, funciona o Comité para a Utilização Pacífica do Espaço Exterior, conhecido pela sigla inglesa COPUOS. Tem um Subcomité Científico e Técnico e um Subcomité Jurídico, além da sessão plenária anual. Represento a Roménia neste comité desde 1992 e presidi-lhe durante o mandato de 2010 a 2012. É um fórum que reúne mais de uma centena de Estados, além de organizações internacionais com estatuto de observador. Os cinco tratados fundamentais das Nações Unidas sobre o espaço foram elaborados no âmbito deste processo multilateral. Em nome da Roménia, enquanto Estado-membro das Nações Unidas, propus a criação de uma equipa de ação dedicada à consulta sobre as atividades lunares, a ATLAC — Action Team on Lunar Activities Consultation. A presença de um número crescente de intervenientes na Lua torna necessário melhorar a troca de informações e a coordenação. Defendo um mecanismo através do qual os participantes possam comunicar as suas operações, os parâmetros orbitais e as atividades na superfície. A minha visão é que este trabalho contribua para um mecanismo permanente de consulta e cooperação e para o desenvolvimento de regras acordadas entre os Estados. Isso ajudaria a reduzir o risco de interferências e de danos e a promover a interoperabilidade dos equipamentos, especialmente em situações de emergência.

O que o trouxe a Portugal em 2025?

Fui a Portugal para uma reunião dos astronautas europeus. A Association of Space Explorers organiza um Congresso Planetário que reúne astronautas e cosmonautas de vários países. A sua secção europeia realiza também reuniões próprias para debater questões de organização e iniciativas europeias. Em 2025, encontrámo-nos em Lisboa, com o apoio da Agência Espacial Portuguesa. Ficámos cinco dias e visitámos Sintra, o Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira, o Cabo da Roca e Cascais.