Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
DR
Estátua de George Enescu numa rua de Bucareste
Cultura

Bucareste celebra Enescu, o compositor “à frente do seu tempo” que pôs a Roménia no mapa da música clássica

Como acontece a cada dois anos, o Festival Internacional George Enescu tornou a capital romena sinónimo de música clássica de altíssima qualidade. Foram mais de cem concertos em agosto e setembro.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música Clássica
Roménia
edição impressa
Bucareste
Festival Enescu
George Enescu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt