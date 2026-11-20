Vários drones foram vistos na noite de quinta-feira, 19 de novembro, perto do aeroporto de Génova, no norte de Itália, provocando o seu encerramento por quase duas horas, confirmaram a empresa gestora do aeroporto e a câmara municipal esta sexta-feira, 20.

Na quinta-feira, por volta das 20:00, no horário local (19:00 em Lisboa), "foi observada atividade de drones a leste e a oeste da pista de aterragem", na orla do mar Mediterrâneo, disse um porta-voz do aeroporto à agência de notícias AFP, confirmando informações da imprensa.

“Um certo número de drones, talvez três ou quatro, com as suas luzes vermelhas, foram vistos a partir da torre de controlo”, confirmou a autarquia de Génova à AFP.

Os aparelhos não foram detetados pelo radar. As autoridades do aeroporto foram até ao fim da pista, mas não viram nada, segundo as autoridades locais.

“Não sabemos de onde vinham ou que tipo de drones eram”, disse um porta-voz da Câmara Municipal de Génova.

Neste aeroporto regional, que serve sobretudo Roma e várias cidades europeias, um avião com destino à capital italiana teve de desembarcar os seus passageiros antes da reabertura da pista, pouco depois das 22:00 (21:00 em Lisboa).

Os incidentes relacionados com drones têm aumentado nos últimos anos nos aeroportos europeus, nomeadamente em Bruxelas e Munique, assim como, mais recentemente, em Leipzig, na Alemanha.

As autoridades polacas estão a investigar duas possíveis incursões de objetos não identificados esta sexta-feira no espaço aéreo do país, ocorridas durante uma grande ofensiva russa contra a Ucrânia.