Drone russo atinge edifício da Academia das Ciências de Kiev: um morto e seis feridos, incluindo três crianças

Pelo menos uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, quando um drone russo atingiu a Academia Nacional de Ciências, no centro de Kiev.

Bombardeamentos russos atingiram ainda um centro médico na capital ucraniana, além uma empresa farmacêutica e postos de abastecimento de combustível. Em Dnipro, o alvo foi um centro comercial. No total, pelo menos sete pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianos.

"Cada acto de terror russo resulta em vítimas que poderiam ter sido evitadas se a pressão sobre a Rússia se tivesse, finalmente, tornado total", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no X, dizendo que os serviços de emergência e os bombeiros continuam a atuar nos dois locais.

"Pressão sobre tudo o que financia e produz as armas de terror da Rússia, e sobre todos aqueles que as utilizam", acrescentou Zelensky.