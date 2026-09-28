Drone russo atinge edifício da Academia das Ciências de Kiev: um morto e seis feridos, incluindo três crianças
Pelo menos uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, quando um drone russo atingiu a Academia Nacional de Ciências, no centro de Kiev.
Bombardeamentos russos atingiram ainda um centro médico na capital ucraniana, além uma empresa farmacêutica e postos de abastecimento de combustível. Em Dnipro, o alvo foi um centro comercial. No total, pelo menos sete pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianos.
"Cada acto de terror russo resulta em vítimas que poderiam ter sido evitadas se a pressão sobre a Rússia se tivesse, finalmente, tornado total", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no X, dizendo que os serviços de emergência e os bombeiros continuam a atuar nos dois locais.
"Pressão sobre tudo o que financia e produz as armas de terror da Rússia, e sobre todos aqueles que as utilizam", acrescentou Zelensky.
"O mundo precisa de compreender que os terroristas continuarão a agir se não forem detidos aqui, na Ucrânia. E ataques tão brutais não podem ser ignorados. É necessário haver uma resposta -- com determinação e força globais", referiu o presidente, dizendo que Kiev conta com a força da Europa, da América e de outros parceiros "que podem ajudar a proteger vidas".
O chefe da diplomacia ucraniano, Andrii Sybiha, acusou a Rússia de cinismo por atacar uma instituição científica em pleno horário de expediente.
“A Rússia está a expandir deliberadamente os limites daquilo que acredita que o mundo vai tolerar. Cada ataque que fica sem uma resposta firme apenas encoraja o próximo”, disse.
O próprio Zelensky disse que a Ucrânia está a responder aos ataques russos. "Estamos a utilizar consistentemente as nossas capacidades de longo alcance para responder aos ataques russos contra a vida", indicou, dizendo que as forças ucranianas "aplicaram sanções" contra duas fábricas de defesa nas regiões de Tula e Voronezh, além de instalações petrolíferas na região de Krasnodar.