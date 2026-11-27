Um drone não identificado violou o espaço aéreo da Letónia, membro da União Europeia (UE) e da NATO, durante a madrugada desta sexta-feira, 27 de novembro. Em reação, caças da Aliança Atlântica e um drone intercetor foram mobilizados, segundo informação avançada pela Reuters.

A violação do espaço aéreo da Letónia terá ocorrido durante um breve período de tempo, tendo sido emitido um alerta para Ludza, no leste do país, cancelado pouco depois. Outro alerta foi emitido para Balvi, a norte de Ludza, que, entretanto, também foi cancelado, adiantaram as Forças Armadas da Letónia.

"Informamos que existe uma possível ameaça para o espaço aéreo da Letónia", lê-se num dos alertas dos militares, que foi partilhado nas redes sociais.

A situação ocorreu quando a região russa de Leninegrado enfrentava um ataque com drones, tendo sido abatidos 45 aparelhos inimigos, de acordo com uma publicação no Telegram do governador local, Alexander Drozdenko.

Este incidente na Letónia é o mais recente episódio a envolver a violação do espaço aéreo de um país da UE e da NATO, o que tem gerado um aumento da preocupação sobre a possibilidade de a guerra na Ucrânia estender-se além das fronteiras do país.

Esta semana, as Forças Armadas da Polónia fizeram saber que um drone russo violou brevemente o espaço aéreo do país. Dias antes, foi reportado que três mísseis de cruzeiro russos entraram em território polaco e terão caído no sudeste do país, um incidente descrito por Varsóvia como uma “provocação intencional” de Moscovo e que foi reportado à NATO.