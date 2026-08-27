Drone explode a 300 metros da embaixada de Portugal em Kiev

Um drone explodiu a cerca de 300 metros da embaixada de Portugal em Kiev, na Ucrânia, denunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, garantindo que todos os elementos da representação diplomática portuguesa estão bem.

"Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kiev, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos. Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem", lê-se numa publicação no X do MNE. "O incidente, que ocorre num contexto de novos ataques russos contra Kiev, demonstra uma vez mais a brutalidade da agressão russa contra a Ucrânia e os riscos desta guerra para a população civil", acrescenta o ministério tutelado por Paulo Rangel.