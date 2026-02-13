Dr. Oz é o mais recente membro da administração Trump envolvido no caso Epstein

Enquanto na Europa tem havido uma sucessão de demissões e investigações de figuras proeminentes relacionadas com o caso Epstein, nos Estados Unidos a revelação de mais três milhões de ficheiros do criminoso sexual continua sem fazer baixas políticas, apesar da evidente relação de amizade com o presidente Donald Trump e as crescentes contradições entre o que o secretário do Comércio, Howard Lutnick, diz e o que os documentos mostram. Esta sexta-feira, 13 de fevereiro, a Reuters noticiou que Mehmet Oz, nomeado por Trump administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos Estados Unidos, enviou por e-mail um convite a Epstein para uma festa do Dia dos Namorados em 2016.A mensagem eletrónica, com a data de 1 de fevereiro de 2016, tem como assunto "Celebração do Dia dos Namorados de Mehmet e Liza Oz" e contém uma ligação para um convite digital. De acordo com a Reuters, Mehmet Oz - que se tornou conhecido como Dr. Oz graças ao polémico programa de televisão sobre medicina que apresentou durante mais de uma década - surge mais vezes nos ficheiros, incluindo um e-mail enviado de uma conta em seu nome para Epstein a 1 de janeiro de 2016, com o assunto "Dr. Oz". No entanto, o corpo da mensagem está completamente censurado.Estas interações ocorreram após a primeira condenação de Epstein, em 2008, por aliciar uma criança para prostituição e solicitar os serviços de uma prostituta. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, organismo liderado por Robert Kennedy Jr. e que supervisiona a pasta de Oz, não respondeu a um pedido de comentário feito pela Reuters. .Caso Epstein. Democratas exigem investigação a “espionagem” pelo Departamento de Justiça