Huthis do Iémen rompem acordo com EUA e atacam sul de Israel com mísseis

Um ataque israelita matou três jornalistas libaneses, entre os quais uma correspondente da Al-Mayadeen, afiliado do Hezbollah, e um da Al-Manar, pró-Irão, anunciou fonte militar.A morte dos jornalistas já foi confirmada pelas respetivas empresas."A jornalista da Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, e o correspondente da Al-Manar, Ali Shouaib, foram mortos num ataque aéreo israelita contra o carro em que seguiam, na região de Jezzine", disse fonte militar, citada pela Agência France Presse (AFP).O irmão de Fatima Ftouni, operador de câmara, também foi morto no ataque.O exército israelita defendeu que Ali Shaib pertencia à força de elite al-Radwan do movimento xiita Hezbollah.Na rede social Telegram, a Al-Mayadeen já confirmou a morte de Al-Mayadeen.A Al-Manar também já anunciou a morte do seu correspondente de guerra e um dos jornalistas mais antigos do canal.Lusa