Donald Trump vai ler excerto do Antigo Testamento em maratona de leitura da Bíblia

O presidente dos Estados Unidos irá ler um excerto do Novo Testamento num evento de leitura da Bíblia que dura uma semana. Donald Trump deverá participar nesta maratona, que decorre no Museu da Bíblia, em Washington, esta terça-feira, 21 de abril, durante cerca de uma hora, pelas 23h00 de Lisboa. No entanto, a participação de Trump será em vídeo."Aplaudo todos os cidadãos que participam na iniciativa 'America Reads the Bible'. Juntos, honraremos as Sagradas Escrituras, renovaremos a nossa fé, inauguraremos um ressurgimento histórico da religião em solo americano e renovaremos os Estados Unidos como uma nação sob Deus", disse Donald Trump num comunicado na semana passada.Para assistir a este evento, em que cada participante lê um excerto da Bíblia, cada pessoa terá de fazer um registo no site para acompanhar a emissão em streaming. Presencialmente, a iniciativa tem um custo de 50 dólares por dia, com a visita ao museu incluída.A participação de Donald Trump, com a leitura de uma passagem do livro Crónicas 2, 7:11-22, acontece após um desentendimento com o papa Leão XIV devido a uma imagem gerada por inteligência artificial que mostrava o presidente dos EUA como Jesus Cristo. .Trump faz publicação de foto gerada por IA em que aparece ao lado de Jesus Cristo. "Acho bastante bonito" .Outras figuras de alto nível já leram ou vão excertos bíblicos pessoalmente ou por vídeo para este evento, entre elas o Secretário da Defesa Pete Hegseth, o Secretário de Estado Marco Rubio, o Presidente da Câmara dos Representantes Mike Johnson e vários outros membros republicanos.