Donald Trump diz agora que pondera "reduzir" esforços militares no Médio Oriente

O Exército israelita emitiu esta sexta-feira uma nova ordem de evacuação para os subúrbios do sul de Beirute. De acordo com uma publicação nas redes sociais do porta-voz do Exército israelita, Avichay Adraee, a ordem de evacuação abrange sete bairros no sul da capital do Líbano. "As Forças de Defesa de Israel continuam a operar e a atacar a infraestrutura militar do grupo terrorista Hezbollah nos subúrbios com força crescente", refere o responsável militar. "Para a vossa própria segurança, devem retirar-se imediatamente", lê-se na mensagem.