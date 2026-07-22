O canadiano Mark Carney manteve a política de Justin Trudeau de responder a Donald Trump na mesma moeda.
O canadiano Mark Carney manteve a política de Justin Trudeau de responder a Donald Trump na mesma moeda.Lars Hagberg / Gabinete do primeiro-ministro do Canadá
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Domingo era poluição, na 2.ª-feira discriminação: Trump volta à carga contra o Canadá

A obsessão do presidente dos EUA com o Canadá conhece mais um episódio, com o anúncio de taxas aduaneiras de 50% contra o país vizinho por práticas discriminatórias.
César Avó
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