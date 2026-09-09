Dois trabalhadores morrem em explosão em central hidroelétrica na Suíça

Dois trabalhadores morreram esta quarta-feira, 9 de setembro, na sequência de uma explosão na na central hidroelétrica de Ritom, em Quinto, no cantão de Ticino, no sul da Suíça.

A explosão decorreu por volta das 9h30 locais (8h30 em Lisboa) e parte da central ficou danificada.

Os dois trabalhadores estavam no edifício no momento do incidente e não resistiram aos ferimentos, anunciou a polícia cantonal do Ticino.

As vítimas são um suíço de 55 anos, residente na região de Lugano, e um colega de trabalho que ainda não foi formalmente identificado, de acordo com o portal 20 Minuten.

As causas e a sequência exata dos acontecimentos estão a ser investigadas, mas um problema elétrico num transformador durante um teste de comissionamento é suspeito de ter estado na origem do incidente, relata a RSI.

No local estiveram elementos da polícia cantonal, dos bombeiros de Biasca e Alta Leventina, bem como equipas de resgate da Tre Valli Soccorso e do Serviço Aéreo de Resgate Suíço (Rega).

Uma nova central da Ritom está prevista para substituir a antiga no próximo ano. O acidente ocorreu na antiga central, na qual recentemente foram instalados novos equipamentos elétricos.