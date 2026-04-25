Dois polícias gravemente feridos a tiro por um prisioneiro num hospital de Chicago

Dois polícias ficaram gravemente feridos depois de terem sido baleados na tarde deste sábado, 25 de abril, num hospital de Chicago.O incidente registou-se por volta das 11h00 locais (17h00 em Portugal continental), quando de acordo com a CBS News Chicago, "um prisioneiro" que se encontrava no Hospital Endeavor Health Swedish "conseguiu apoderar-se de uma arma e atirar em dois agentes da polícia". O suspeito fugiu depois do local e refugiou-se numa casa nas proximidades, que foi imediatamente cercada por forças especiais, que conseguiram detê-lo, estando agora sob custódia das autoridades, embora a sua identidade não tenha sido divulgada.Esse incidente fez com que o Hospital Endeavor Health Swedish fosse encerrado, de acordo com as autoridades locais, para que se procedessem às investigações.O hospital já veio entretanto esclarecer que já não há qualquer "ameaça ativa" nas suas instalações e que todos os pacientes e funcionários estão seguros.Os dois agentes foram levados para o Illinois Masonic Hospital, onde foram internados em estado grave.