Dois polícias gravemente feridos a tiro por um prisioneiro num hospital de Chicago
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Dois polícias gravemente feridos a tiro por um prisioneiro num hospital de Chicago

O atirador conseguiu fugir e refugiou-se numa casa nas proximidades, mas acabou por ser detido.
Carlos Miguel Nogueira
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Dois polícias ficaram gravemente feridos depois de terem sido baleados na tarde deste sábado, 25 de abril, num hospital de Chicago.

O incidente registou-se por volta das 11h00 locais (17h00 em Portugal continental), quando de acordo com a CBS News Chicago, "um prisioneiro" que se encontrava no Hospital Endeavor Health Swedish "conseguiu apoderar-se de uma arma e atirar em dois agentes da polícia".

O suspeito fugiu depois do local e refugiou-se numa casa nas proximidades, que foi imediatamente cercada por forças especiais, que conseguiram detê-lo, estando agora sob custódia das autoridades, embora a sua identidade não tenha sido divulgada.

Esse incidente fez com que o Hospital Endeavor Health Swedish fosse encerrado, de acordo com as autoridades locais, para que se procedessem às investigações.

O hospital já veio entretanto esclarecer que já não há qualquer "ameaça ativa" nas suas instalações e que todos os pacientes e funcionários estão seguros.

Os dois agentes foram levados para o Illinois Masonic Hospital, onde foram internados em estado grave. 

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