Documentos do Pentágono revelam avistamento de aeronave triangular misteriosa por agentes do FBI

Um novo lote de documentos desclassificados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos trouxe a público um relato detalhado de Fenómenos Anómalos Não Identificados (UAP), protagonizado por agentes federais no oeste norte-americano.

O caso, noticiado este sábado (24 de outubro) pelo jornal britânico The Independent, descreve o avistamento de uma aeronave preta de geometria triangular que exibiu capacidades de aceleração extremas sem emitir qualquer ruído mecânico ou rasto térmico.

O episódio, registado durante o mês de junho nas imediações de uma infraestrutura sensível de segurança nacional, evoca de forma direta a premissa de séries televisivas como The X-Files. Mas os intervenientes foram agentes especiais do FBI e observadores militares destacados no terreno que formalizaram o encontro em relatórios oficiais.

De acordo com o memorando desclassificado, referenciado internamente como DOW-UAP-D176 pelo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), o objeto apresentava uma envergadura estimada entre 2,7 e 4,5 metros. A estrutura exibia uma geometria triangular de acabamento preto mate e uma razão de aspeto reduzida, caracterizada por uma superfície externa lisa e contínua, desprovida de rebites, painéis visíveis, superfícies de controlo móveis ou bocais de escape associados a sistemas de propulsão convencionais.

O relatório técnico decompõe o comportamento de voo em três momentos distintos. Numa fase inicial, o aparelho executou uma subida vertical estável de 60 a 100 metros acima de uma crista montanhosa, mantendo um nivelamento perfeito sem as oscilações típicas da sustentação aerodinâmica tradicional. De seguida, o vetor imobilizou-se no ar durante cerca de 20 segundos em voo estacionário absoluto, sem produzir qualquer ruído percetível. A partir daí, o aparelho acelerou de forma quase instantânea e retilínea, cobrindo aproximadamente 2,4 quilómetros em apenas três segundos, o que equivale a uma velocidade calculada na ordem dos 2900 km/h, plenamente compatível com os regimes de caças supersónicos modernos, segundo os relatórios.

Ao longo do acompanhamento através de sensores óticos e monóculos térmicos de infravermelhos portáteis, a assinatura térmica da fuselagem revelou-se uniforme em toda a sua extensão. Os instrumentos não detetaram pontos quentes concentrados decorrentes de combustão interna ou do forte atrito atmosférico esperado para aquela cadência de aceleração.

O documento oficial assinala igualmente que os operacionais envolvidos não manifestaram sintomas físicos anómalos, como vertigens, desorientação ou lapsos temporais, após o termo da observação.

O dossier governamental integra renderizações técnicas e reconstituições visuais sobrepostas à topografia do terreno, mas omite elementos cruciais, como a localização geográfica exata, as coordenadas da base militar protegida e os dados de identificação dos agentes. Estes dados surgem integralmente rasurados ao abrigo das leis de segurança e segredo de Estado.

A divulgação deste memorando faz parte da sétima vaga de ficheiros desclassificados no âmbito das diretivas de transparência sobre o espaço aéreo promovidas pela administração de Donald Trump.

O Departamento de Defesa mantém o incidente sob a classificação de "fenómeno não resolvido", escusando-se a atribuir o engenho a tecnologia extraterrestre ou a esclarecer se se tratava de uma plataforma experimental não tripulada, de origem norte-americana ou estrangeira.