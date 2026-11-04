Do primeiro senador muçulmano à primeira governadora indígena: umas intercalares cheia de estreias
As eleições intercalares nos EUA, nas quais os democratas conquistaram ambas as Câmaras do Congresso, são também históricas para uma série de políticos, que se vão tornar nos "primeiros" - seja por causa da religião, do género ou da ascendência - a ocupar determinado cargo.
Veja quem quebrou barreiras históricas nestas intercalares.
No Michigan, o democrata Abdul El-Sayed será o primeiro senador muçulmano, após uma campanha em que o presidente Donald Trump o apelidou de "jihadista".
"Até agora, já devem ter reparado que dizia sempre 'inshallah', ou 'se Deus quiser', quando o resultado desta corrida era mencionado. Mas hoje, esta noite, podemos transformar este 'inshallah' num 'alhamdulillah' (louvado seja Deus)", disse El-Sayed, um médico de origem egípcia, no discurso de vitória.
Na Georgia, a ex-presidente da câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, é a primeira mulher negra eleita governadora na história dos EUA. É a primeira democrata a ganhar este cargo neste estado desde 1998.
Já o republicano Byron Donalds, até agora congressista, vai ser o primeiro governador negro da Florida, e o democrata David Crowley será o primeiro governador negro do Wisconsin.
Por seu lado, o congressista democrata Chris Pappas será o primeiro homem assumidamente homossexual a ser eleito para o Senado, após vencer no New Hampshire. "Ninguém deve ser discriminado por causa de quem é ou de quem ama", disse no seu site, acrescentando: "Estou empenhado em lutar pela dignidade e igualdade de todos os americanos".
A até agora senadora Amy Klobuchar, que chegou a concorrer às primárias democratas para a Casa Branca em 2020, será a primeira mulher governadora do estado do Minnesota, sucedendo ao ex-candidato a vice-presidente Tim Walz (que optou por não tentar a reeleição).
Já a republicana Marsha Blackburn será a primeira mulher governadora do Tennessee, derrotando a candidata democrata Jerri Green.
A antiga secretária do Interior de Joe Biden, Deb Haaland, venceu as eleições para governadora do Novo México e tornou-se a primeira mulher indígena eleita governadora de um estado norte-americano. Já tinha sido a primeira nativa americana a liderar uma pasta na administração.
"Nesta noite, no 250.º ano da nossa nação, apresento-me perante vós como a primeira mulher nativo-americana eleita governadora na história dos EUA", disse Haaland.
Já Peggy Flanagan, até agora vice-governadora do Minnesota, é a primeira mulher indígena na história dos EUA eleita para o Senado.
Gina Hinojosa, descendente de mexicanos, será a primeira latina a governar o Texas, onde uma mulher não liderava desde 1995. Derrotou o governador republicano Greg Abbott.