O tenista sérvio Novak Djokovic em conferência de imprensa no Swiss Indoors, em Basileia, na Suíça
O tenista sérvio Novak Djokovic em conferência de imprensa no Swiss Indoors, em Basileia, na Suíça EPA/GEORGIOS KEFALAS
Internacional

Djokovic fala em "sentimento de orgulho" com a vitória da Lista Estudantil nas legislativas da Sérvia

"Temos agora esperança de que o nosso país seja próspero e de que possamos desfrutar do futuro que se avizinha", afirmou o tenista sérvio após a vitória do movimento estudantil nas eleições de domingo
Susete Henriques
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A vitória da Lista Estudantil nas eleições legislativas de domingo na Sérvia gerou um "sentimento de orgulho" no país e em todo o mundo, afirmou esta terça-feira, 27 de outubro, o tenista sérvio Novak Djokovic.

"A vitória está assegurada e todos nós temos agora esperança de que o nosso país seja próspero e de que possamos desfrutar do futuro que se avizinha", declarou o atual número 12 do ténis mundial.

A viver na Grécia, o tenista apoiou os protestos que duraram dois anos contra o governo do seu país natal e que resultaram no movimento estudantil que no domingo derrotou Aleksander Vucic, no poder há 12 anos, como presidente e líder do governo.

"Estou muito feliz", disse Djokovic, citado pela Associated Press, quando questionado sobre a vitória da Lista Estudantil. "O meu mais profundo respeito pelos estudantes e pelos jovens que lutaram", destacou.

O tenista sérvio Novak Djokovic em conferência de imprensa no Swiss Indoors, em Basileia, na Suíça
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Para o tenista, o movimento estudantil demonstrou "dignidade e uma resiliência incrível nos últimos dois anos, sob uma pressão enorme".

"Tenho muita admiração pelo que fizeram e pela forma como se comportaram. Conseguiram criar este sentimento de orgulho em todas as pessoas, não só na Sérvia, mas também no estrangeiro", enalteceu Djokovic.

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