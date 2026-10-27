Djokovic fala em "sentimento de orgulho" com a vitória da Lista Estudantil nas legislativas da Sérvia

A vitória da Lista Estudantil nas eleições legislativas de domingo na Sérvia gerou um "sentimento de orgulho" no país e em todo o mundo, afirmou esta terça-feira, 27 de outubro, o tenista sérvio Novak Djokovic.

"A vitória está assegurada e todos nós temos agora esperança de que o nosso país seja próspero e de que possamos desfrutar do futuro que se avizinha", declarou o atual número 12 do ténis mundial.

A viver na Grécia, o tenista apoiou os protestos que duraram dois anos contra o governo do seu país natal e que resultaram no movimento estudantil que no domingo derrotou Aleksander Vucic, no poder há 12 anos, como presidente e líder do governo.

"Estou muito feliz", disse Djokovic, citado pela Associated Press, quando questionado sobre a vitória da Lista Estudantil. "O meu mais profundo respeito pelos estudantes e pelos jovens que lutaram", destacou.