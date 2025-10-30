Detidos cinco novos suspeitos do roubo de joias no Museu do Louvre

Cinco indivíduos foram detidos durante a noite desta quarta-feira, 29 de outubro, nos arredores de Paris, por suspeitas de ligação ao roubo de joias no Museu do Louvre a 19 de outubro."Todos os cinco estão sob custódia policial, incluindo um dos suspeitos do roubo", confirmou uma fonte policial citada pelo Le Figaro.A procuradora pública de Paris, Laure Beccuau, confirmou à rádio RTL a detenção de “vários indivíduos que estavam a ser investigados”. “É muito cedo para descrever os seus perfis”, avisou, especificando, porém, que um deles estava “ligado” ao assalto através de “provas de ADN”. “Esteve na nossa mira durante a investigação”, afirmou a magistrada, acrescentando que os outros detidos podem fornecer “informações sobre como os acontecimentos se desenrolaram”..MP francês revela que suspeitos detidos admitiram roubo das joias do Louvre e podem pertencer a grupo maior. "Quero manter a esperança de que as joias sejam encontradas e devolvidas ao Museu do Louvre e à nação. Estas joias são, obviamente, invendáveis hoje em dia. Ainda há tempo para as devolver", afirmou Beccuau.No sábado, uma semana foram detidos dois homens, de 34 e 39 anos, com antecedentes criminais. um dos suspeitos foi detido no aeroporto Charles-de-Gaulle, perto de Paris, quando se preparava para embarcar num voo para o estrangeiro. O segundo suspeito foi preso pouco depois na região de Paris.Ambos os homens “admitiram parcialmente” o crime e foram detidos por crime organizado e associação criminosa..Assalto ao Museu do Louvre. Dois suspeitos detidos. No passado domingo, 19 de outubro, um grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo do museu do Louvre num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar joias e fugir com oito peças num valor estimado de 88 milhões de euros.O assalto ao museu mais visitado do mundo, no coração de Paris, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais..Novas imagens mostram fuga dos assaltantes do Museu do Louvre (veja o vídeo)