Mojtaba Khamenei terá proibido a transferência do urânio enriquecido para fora do país.
Mojtaba Khamenei terá proibido a transferência do urânio enriquecido para fora do país.FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Destino do urânio enriquecido divide Irão e EUA

Khamenei vedou a transferência do material nuclear. Trump diz que o seu país terá de obter o urânio enriquecido. A sua diluição é apontada como solução por fontes iranianas.
César Avó
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