Deputado britânico divulga testemunhos de vítimas sobre redes de exploração sexual de menores

O deputado bitrânico Rupert Lowe voltou a colocar no centro do debate político do Reino Unido um escândalo de redes organizadas de exploração sexual de menores, ao divulgar no Parlamento testemunhos de vítimas que descrevem abusos ocorridos ao longo de vários anos em diferentes cidades do país. Durante uma intervenção na Câmara dos Comuns, o deputado leu relatos recolhidos no âmbito de uma investigação conduzida pela sua equipa e apelou a uma resposta mais firme das autoridades. "Peço sinceramente a este Parlamento que ouça os testemunhos destes sobreviventes corajosos e que finalmente aja", afirmou..Entre os testemunhos apresentados, uma das vítimas relatou ter sido violada por "600 a 700 homens diferentes" ao longo de três anos. Outras mulheres descreveram abusos sistemáticos quando ainda eram menores de idade, bem como alegadas falhas de instituições públicas que, segundo os relatos, não conseguiram protegê-las nem travar os crimes.O tema dos chamados grooming gangs - gangues de exploração sexual na tradução para o português - ganhou notoriedade há mais de uma década, depois de investigações em cidades como Rotherham, Rochdale, Oxford e Telford terem revelado casos de exploração sexual organizada de menores. Em Rotherham, um relatório independente concluiu que mais de 1.400 crianças foram vítimas de abusos entre 1997 e 2013.Segundo Lowe, a sua investigação identificou indícios de exploração sexual organizada em pelo menos 85 áreas do Reino Unido. O deputado sustenta que, em muitos casos, as autoridades ignoraram sinais de alerta durante anos. Em 2024, uma revisão independente sobre os casos de Rochdale concluiu que existram falhas significativas na proteção de crianças vulneráveis, numa cidade onde dezenas de pessoas acabaram por ser condenadas por crimes de exploração sexual..Governo britânico sob pressão após denúncia de ignorar alertas sobre violações .Polícia investiga alegações de que Epstein traficava mulheres através de aeroportos britânicos