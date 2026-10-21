Deputada australiana perdeu ambas as pernas após ser atropelada de forma intencional. Suspeito acusado

A deputada australiana Helen Haines, de 65 anos, teve ambas as penas amputadas depois do alegado ataque de segunda-feira, revelou o marido aos jornalistas.

Phil Haines disse que o caminho para a recuperação será "longo e difícil", mas que a mulher é "uma lutadora" e "tanto o seu coração como a sua mente estão bem".

Helen Haines foi atingida por uma carrinha no exterior do seu gabinete eleitoral em Wangaratta, a nordeste de Melbourne, no que o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu como um "ato premeditado".

O condutor, um homem de 43 anos, que embateu duas vezes contra a deputada, foi detido no local, depois de ser travado por outras pessoas. No veículo, um Toyota LandCruiser, teria também uma faca.

O suspeito, identificado como Brendan Nugent, foi presente a tribunal, mas manteve o silêncio. O motivo do crime ainda está a ser investigado, mas o pai disse à ABC que a família conhecia Haines "há mais de 20 anos".

A juíza, Allison Vaughan, referiu que Nugent tinha problemas de saúde mental e neurológicos e que era a primeira vez que estava sob custódia.

Foi formalmente acusado de condução perigosa causando lesões graves, lesão corporal grave intencional e dano a uma funcionária pública federal. Foi ainda acusado de cultivo e posse de cannabis.