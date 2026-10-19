Deputada australiana em estado grave após ser atropelada. Primeiro-ministro fala em "ataque deliberado"

A deputada independente australiana Helen Haines está em estado grave depois do que o primeiro-ministro, Anthony Albanese, apelidou de um "ataque deliberado" no exterior do seu gabinete.

"Isto não foi um acidente. Ao que tudo indica, foi um ato deliberado", afirmou Albanese aos jornalistas.

Haines, de 65 anos, foi atingida por uma carrinha no exterior do seu gabinete eleitoral em Wangaratta, a nordeste de Melbourne.

O condutor, um homem de 43 anos, foi detido no local, depois de ser travado por outras pessoas. No veículo, um Toyota LandCruiser, teria também uma faca.

A polícia federal australiana está a investigar o caso, junto com uma unidade de contraterrorismo.

Albanese disse que era "muito cedo" para falar de motivo do incidente, mas descreveu-o como um "ataque". O primeiro-ministro defendeu a necessidade de “reduzir a temperatura no debate político”.

Segundo o ministro do Interior, Tony Burke, houve um aumento das ameaças contra políticos na Austrália. “No ano anterior, registámos 951 relatos de comportamentos de assédio e ameaça contra várias autoridades que ocupam altos cargos”, disse. “No ano fiscal mais recente, este número de 951 subiu para 1067", referiu.

“Helen Haines é extremamente dedicada ao trabalho. É dotada de uma inteligência notável, mas, acima de tudo, é um ser humano profundamente íntegro e decente, respeitado em todo o Parlamento e por todos os que com ela convivem. É uma pessoa muito querida na sua comunidade, e isso será um choque tremendo para essa comunidade”, disse Albanese.

“Isto não significa que concordemos sempre, mas concordo sempre que as intenções dela são boas”, acrescentou o primeiro-ministro australiano.

“Os nossos pensamentos permanecem com Helen Haines neste momento tão difícil", concluiu.