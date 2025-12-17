Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Funeral de Eli Schlanger, um dos dois rabinos mortos em Bondi.
Funeral de Eli Schlanger, um dos dois rabinos mortos em Bondi.EPA/ Flavio Brancaleone
Internacional

Oposição não poupa primeiro-ministro Albanese pela radicalização da Austrália

Antigos primeiros-ministros e ex-tesoureiro federal juntam a voz ao ministro israelita da Diáspora na crítica à forma como o governo trabalhista (não) agiu no combate ao antissemitismo.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Austrália
terrorismo
antissemitismo
Bondi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt