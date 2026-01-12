Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Com um telemóvel oferecido por Xi Jinping, Lee Jae Myung tirou uma selfie com as respetivas primeiras-damas após um banquete oferecido pelo líder chinês em Pequim.
Com um telemóvel oferecido por Xi Jinping, Lee Jae Myung tirou uma selfie com as respetivas primeiras-damas após um banquete oferecido pelo líder chinês em Pequim.EPA/YONHAP/POOL
Internacional

Depois da China, pragmatismo sul-coreano de Lee chega ao Japão

Presidente da Coreia do Sul aposta na melhoria das relações com Pequim e Tóquio. Após ter pedido a Xi apoio para reabrir o diálogo com o Norte, Lee quer virar a página do passado com Takaichi.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Coreia do Norte
China
Coreia do Sul
Japão
Lee Jae-myung
edição impressa
Sanae Takaichi

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt