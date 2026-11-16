Depardieu desiste de recurso contra condenação por agressão sexual e pede "profundas e sinceras desculpas"

O ator francês Gérard Depardieu, de 77 anos, desistiu oficialmente do recurso que apresentou contra a condenação por agressão sexual a duas mulheres durante as filmagens do filme Les Volets Verts, em 2021.

A decisão de Depardieu foi conhecida esta segunda-feira, 16 de novembro, antes do início do julgamento do recurso. O ator aceitou a sentença e pediu "desculpas". "A justiça pronunciou-se. Fui considerado culpado. Aceito esta condenação", disse, em comunicado, citado pela AFP.

Gérard Depardieu, recorde-se, foi condenado a 18 meses de prisão, com pena suspensa, num tribunal de primeira instância por agressão sexual contra duas mulheres, uma cenógrafa e uma assistente de realização. O ator tinha negado as acusações.

Admitiu que, "durante muito tempo, nos sets de filmagem," escondeu-se "atrás de provocações e de humor obsceno", reconhecendo que as suas palavras e gestos não foram "isentos de consequências". O ator francês pediu "desculpas profundas e sinceras" às pessoas que "possam ter sofrido em consequência" das suas ações.

"Não tenho o poder de voltar atrás no tempo. Cheguei à conclusão de que pertenço a um mundo que desapareceu. Por isso, decidi retirar meu recurso", declarou.

Na nota, o ator disse que nunca teve a intenção de magoar as mulheres que conheceu, mas "compreendeu que a intenção não altera em nada o dano causado". "Os processos judiciais deixam-nos marcas", acrescentou.

Aliás, Depardieu enfrenta outro processo judicial. No ano passado ficou a saber que vai a julgamento num caso em que é acusado de ter violado a atriz Charlotte Arnould, em 2018. O ator nega as acusações.