A democrata Mary Peltola venceu o senador republicano Dan Sullivan no Alasca, numa corrida eleitoral marcada pela polémica da existência de outro Dan Sullivan no boletim de voto e denúncias de que a campanha da democrata ajudou a recrutá-lo para confundir os eleitores.

A corrida no Alasca foi a última a ser declarada, mais de duas semanas depois das eleições intercalares que ditaram uma onda azul tanto no Senado como na Câmara dos Representantes.

A vitória de Peltola, que será a primeira democrata a representar o Alasca desde 2015, dá ao seu partido uma maioria de 56-44, após a conquista de nove lugares que pertenciam aos republicanos. É a maior maioria em mais de uma década.

Numa declaração, Peltola disse que os eleitores enviaram uma mensagem clara de que “o status quo em Washington não está a funcionar para o Alasca”.

“Hoje, damos um passo monumental para resolver estes problemas e colocar o Alasca em primeiro lugar", afirmou Peltola, falando das famílias que têm dificuldades em encontrar habitação a preços acessíveis ou dos pais que, nas zonas remotas, são confrontados com a escolha impossível entre aquecer as suas casas ou pôr comida na mesa.

"Enquanto vossa próxima senadora, enfrentarei quem for preciso para combater o sistema viciado em Washington D.C. e trazer resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", acrescentou.