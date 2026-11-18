Democrata Mary Peltola ganha no Alasca e consolida onda azul no Senado dos EUA
A democrata Mary Peltola venceu o senador republicano Dan Sullivan no Alasca, numa corrida eleitoral marcada pela polémica da existência de outro Dan Sullivan no boletim de voto e denúncias de que a campanha da democrata ajudou a recrutá-lo para confundir os eleitores.
A corrida no Alasca foi a última a ser declarada, mais de duas semanas depois das eleições intercalares que ditaram uma onda azul tanto no Senado como na Câmara dos Representantes.
A vitória de Peltola, que será a primeira democrata a representar o Alasca desde 2015, dá ao seu partido uma maioria de 56-44, após a conquista de nove lugares que pertenciam aos republicanos. É a maior maioria em mais de uma década.
Numa declaração, Peltola disse que os eleitores enviaram uma mensagem clara de que “o status quo em Washington não está a funcionar para o Alasca”.
“Hoje, damos um passo monumental para resolver estes problemas e colocar o Alasca em primeiro lugar", afirmou Peltola, falando das famílias que têm dificuldades em encontrar habitação a preços acessíveis ou dos pais que, nas zonas remotas, são confrontados com a escolha impossível entre aquecer as suas casas ou pôr comida na mesa.
"Enquanto vossa próxima senadora, enfrentarei quem for preciso para combater o sistema viciado em Washington D.C. e trazer resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", acrescentou.
A Associated Press declarou a vitória de Peltola na terça-feira à noite (já madrugada desta quarta-feira em Portugal), depois de uma atualização na contagem dos votos ter elevado a sua percentagem para lá dos 50% -- o limiar necessário para uma vitória direta, dispensando assim o sistema de votação por preferência hierarquizada em vigor no estado.
A atualização de terça-feira colocou a antiga congressista Peltola com uma vantagem de 12 458 votos, num total de 287 896 contados -- ou seja, cerca de 4,3 pontos percentuais -- sobre o senador republicano em exercício, Dan Sullivan.
E, no final, a existência de outro Dan Sullivan no boletim de voto não teve impacto. O professor reformado Daniel J. Sullivan Jr. conseguiu 4760 votos. Mesmo se os seus votos fossem para o senador Dan S. Sullivan isso não teria permitido a sua vitória.
No final de outubro, o jornal The New York Times revelou que a campanha de Peltola teria estado envolvida nos esforços de recrutar um candidato com o mesmo nome do republicano, alegadamente para confundir os eleitores. Ela negou ter conhecimento disso.
O caso está a ser investigado pela justiça.