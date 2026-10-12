Esta demissão apanhou Friedrich Merz no segundo (e último) dia do retiro da liderança da CDU em Berlim.
Esta demissão apanhou Friedrich Merz no segundo (e último) dia do retiro da liderança da CDU em Berlim. EPA / CLEMENS BILAN
Internacional

Demissão da ministra do Trabalho aumenta crise na coligação de Merz

Bärbel Bas também se demitiu de colíder do SPD, o que vai obrigar os sociais-democratas a elegerem uma nova direção num congresso que se realizará em dezembro ou janeiro.
Ana Meireles
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A ministra do Trabalho da Alemanha e colíder do partido de centro-esquerda SPD demitiu-se esta segunda-feira dos dois cargos, alegando a morte da enteada e ataques políticos. Um afastamento que aumenta a crise que está a ser atravessada pelo governo de coligação do chanceler Friedrich Merz, em grande parte devido aos maus resultados, principalmente da CDU, em várias eleições regionais.

"Após a morte da minha enteada, percebi que preciso de tempo para processar o meu luto", disse em comunicado Bärbel Bas, revelando ainda que tem vindo a enfrentar crescentes "ataques públicos", incluindo por parte de membros do bloco conservador CDU/CSU, parceiro de coligação do SPD.

Bas, cujo ministério supervisiona grande parte do sistema de bem-estar social da Alemanha, vinha a ser alvo de críticas por parte de membros de escalões inferiores da CDU/CSU devido a atrasos numa reforma do sistema de Segurança Social.

“Os ataques contra ela durante os últimos dias do seu luto foram inapropriados. Isto é inaceitável”, disse o vice-chanceler e ministro das Finanças, Lars Klingbeil, que ocupa também o cargo de colíder do SPD. Face a esta demissão, Klingbeil cancelou uma viagem à Índia.

O SPD informou que Alexander Schweitzer, ex-chefe do governo regional da Renânia-Palatinado e um dos vice-líderes do partido, assumiria o cargo de ministro do Trabalho. De recordar que Schweitzer perdeu a liderança do governo da Renânia-Palatinado nas eleições regionais de março, ganhas pela CDU.

Merz, cujo partido termina esta segunda-feira um retiro estratégico de dois duas em Berlim, agradeceu a Bas pelo seu empenho e disse que a sua decisão merece ser respeitada. "Bärbel Bas e eu trabalhamos juntos com confiança no governo federal. Agradeço-lhe pelo seu empenho. A sua decisão merece respeito. Como pai e avô, só posso imaginar o quão pesada é este perda. Desejo a ela e à sua família muita força", escreveu o chanceler alemão no X.

SPD escolhe nova liderança

Lars Klingbeil adiantou ainda que, face à demissão de Bas, que era colíder do SPD, os sociais-democratas vão reeleger toda a sua direção num congresso partidário que se realizará em dezembro ou janeiro.

Esta eleição será um teste à autoridade de Klingbeil, que tem enfrentado derrotas eleitorais nas regionais, tal como a CDU, e, ao mesmo tempo, reafirmado o apoio do SPD ao governo de coligação de Merz.

Para já, sabe-se que o SPD irá manter o seu modelo de coliderança, mas Klingbeil não revelou esta segunda-feira se voltará a ser candidato.

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