A cultura política alemã é avessa a defenestrações, como tem sido prática no Reino Unido, mas já há vozes na CDU a apostarem na saída de Merz.
A cultura política alemã é avessa a defenestrações, como tem sido prática no Reino Unido, mas já há vozes na CDU a apostarem na saída de Merz. EPA/FILIP SINGER
Internacional

Oportunidade perdida agrava crise de liderança de Merz

A impopularidade do chanceler era um problema, mas agora este agravou-o, e logo entre os correligionários, graças a uma remodelação governamental caótica.
César Avó
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