Pedro Sánchez e Ada Colau convergiram em vários momentos contra Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal no debate a quatro realizado na noite de quinta-feira, em Madrid. A habitação e a violência de género estiveram entre os temas mais acesos, numa discussão que passou também pela economia, pelos serviços públicos, pela corrupção e pela imigração. As eleições gerais espanholas realizam-se no domingo, 29 de novembro.

Organizado pela Academia de Televisão e moderado pela sua presidente, a jornalista María Casado, o debate reuniu pela primeira vez nesta campanha os candidatos do PSOE, do PP, do Vox e do Frente Amplio no mesmo estúdio. Os cinco blocos foram habitação; economia e fiscalidade; política social e serviços públicos; combate à corrupção e qualidade democrática; e migração e política externa.

A tensão surgiu logo na abertura, quando Colau pediu aos restantes candidatos que condenassem a violência de género. Sánchez e Feijóo acompanharam o apelo. Abascal recusou-se a responder nos termos colocados pela candidata do Frente Amplio e associou a insegurança das mulheres à imigração. Sánchez criticou a posição do líder do Vox, enquanto Colau insistiu no tema, que viria a marcar o arranque do debate.

Na habitação, Sánchez defendeu a lei estatal aprovada pelo seu Governo e acusou os executivos regionais do PP e do Vox de não aplicarem medidas como a criação de zonas de mercado tensionado. Feijóo responsabilizou as regras e a carga fiscal do Governo pela redução da oferta de casas para arrendamento e voltou a prometer a construção de um milhão de habitações. Colau criticou tanto a direita como o PSOE: pediu medidas mais ambiciosas numa eventual nova coligação e defendeu uma intervenção mais firme sobre os preços e os fundos de investimento imobiliário.

Abascal atribuiu parte das dificuldades no acesso à habitação à imigração e à situação económica das famílias. O líder do Vox apresentou como respostas o controlo das fronteiras, a chamada “remigração”, a redução de impostos e o aumento da construção. O confronto ganhou um tom mais pessoal quando Abascal chamou a Sánchez “o grande abutre” de Espanha, levando Colau a intervir em defesa do presidente do Governo.

A economia abriu uma nova frente de disputa. Feijóo e Abascal prometeram reduções fiscais; Sánchez e Colau acusaram-nos de defender cortes na despesa pública. Os dois candidatos da esquerda referiram-se a declarações feitas nesse dia por José María Figaredo, responsável económico do Vox, sobre uma redução de 112 mil milhões de euros na despesa. A inflação e os efeitos das propostas fiscais também estiveram em discussão.

Na política social e nos serviços públicos, Feijóo e Abascal criticaram o Governo pela situação da rede ferroviária, na sequência dos acidentes de Adamuz e Urda. Sánchez e Colau defenderam o sistema público de pensões. A candidata do Frente Amplio propôs que as pensões mínimas fossem equiparadas ao salário mínimo interprofissional, enquanto Sánchez destacou a atualização anual das pensões em função da inflação e rejeitou que o sistema esteja em risco de privatização.

A corrupção deu origem a um dos momentos mais tensos entre Sánchez e Feijóo, que trocaram acusações sobre os processos judiciais e as relações de cada um com figuras envolvidas em casos polémicos. Depois de Sánchez lhe perguntar se reconheceria o resultado eleitoral, Feijóo comprometeu-se a demitir-se caso não seja eleito presidente do Governo e desafiou Sánchez a assumir o mesmo compromisso. O líder socialista não respondeu a esse desafio.

Apesar das tentativas de apresentarem posições distintas, Feijóo e Abascal praticamente não trocaram ataques diretos. Sánchez e Colau, por sua vez, cruzaram intervenções e críticas com os dois candidatos da direita, embora a candidata do Frente Amplio também tenha pressionado o líder socialista, considerando insuficientes as medidas do Governo na área da habitação.

O debate foi o último grande confronto televisivo entre os quatro candidatos antes do encerramento da campanha, esta sexta-feira. Os eleitores espanhóis são chamados às urnas no domingo para escolher os representantes do Congresso e do Senado.