Uma derrota de Sanchez nas eleições espanholas do próximo domingo abrirá um novo capítulo na geografia política europeia. Com a previsível vitória de Marine Le Pen nas eleições francesas em abril de 2027, Espanha e França passarão para a ala direita da espectro político europeu com todas as consequências que daí advêm.

Mas será que Sanchez vai perder as eleições no próximo domingo? A acreditar nas sondagens tudo indica que sim. Na média das últimas 11 sondagens realizadas até à passada segunda-feira o PP de Nunez Feijó aparece com uma vantagem de 3,1% sobre o PSOE de Sanchez.

Contudo não pode desvalorizar-se a enorme capacidade e habilidade política de Pedro Sanchez que, nos últimos dias, colocou “toda a carne no assador” com um conjunto de propostas para convencer os 13 % do eleitorado espanhol que ainda está indeciso. Propostas de um grande impacto. Senão vejamos!

1% do PIB destinado a habitação pública. A constituição de um parque público de habitação de cem mil casas. Um imposto progressivo sobre casas de grandes proprietários e fundos imobiliários. Subida do salário mínimo em 5,3%. Aumento dos funcionários públicos em 4.5%. E ainda um imposto especial sobre as fortunas superiores a 100 milhões de euros.

Chegará? Duvidamos! Nos últimos meses a vida não correu bem ao PSOE nem a Pedro Sanchez. Ainda que os dois acidentes ferroviários de Adamuz e Urda não tenham provocado grande mossa no governo de Sanchez, foi sobretudo a questão da chegada maciça de imigrantes a Ceuta que agravou a popularidade do governo espanhol. 72% dos espanhóis acham que o Executivo teve responsabilidades na invasão de Ceuta. E 62.7% entendem que Sanchez geriu mal o assunto de Ceuta.

Na verdade se o PP de Feijó vencer as eleições do próximo domingo haverá uma enorme responsabilidade política do PSOE e de Sanchez. O perfume da corrupção e de tráfico de influências atravessou a gestão socialista no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol. A mulher de Sanchez, Begonia, o seu irmão, David, estão a contas com a Justiça. Begonia por alegadamente ter assinado cartas de recomendação favorecendo o grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés em contratos com o Estado no valor de 8.3 milhões de euros. E David, irmão de Sanchez, com a acusação de ter sido criado um cargo público destinado, expressamente, para ele na administração provincial.

O perfume da alegada corrupção atravessou também protagonistas políticos do PSOE próximos de Sanchez. Os socialistas José Luis Abalós, Koldo Garcia e Santos Cerdan, estão a contas com a justiça espanhola por comissões ilegais em troca de contratos e adjudicações, bem como pagamentos indevidos a militantes do PSOE.

É o velho paradigma político. Não são as oposições que ganham eleições. São os governos que as perdem devido a graves erros políticos. Sejam os indícios de corrupção e do tráfico de influências ou o fracasso governativo nas áreas sociais, como a educação, a saúde ou a habitação.

Se ganhar as eleições, o PP de Nunez Feijó não vai conseguir uma maioria absoluta. Vai ter de se apoiar no Vox, de Santiago Bascal, partido populista. O problema nesta anunciada aliança reside na facto de o PP querer governar apenas com o apoio parlamentar do Vox, enquanto este quer integrar o futuro governo. Há pois fragilidade nesta anunciada aliança das duas forças da direita espanhola.

O resultado das eleições espanholas não vai apenas ditar uma alteração política na Moncloa. Se a direita vencer as eleições em Espanha há um sobressalto político na Europa.