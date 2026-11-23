No próximo domingo, Espanha irá às urnas imbuída de sentido de urgência. Esquerda e direita tentam convencer os eleitores de que se trata de um momento singular, de especial gravidade, o acto eleitoral mais importante em 50 anos de democracia.

Boa parte desta sensação de alarme advém de pirotécnica partidária, interessada em manter a mobilização eleitoral elevada. A abstenção é um inimigo comum e a fragmentação da arena partidária transforma cada voto num bem precioso.

Espanha não está à beira do precipício. Ainda assim, é obrigatório reconhecer que os últimos oito anos de governação do PSOE constituem uma acumulação vertiginosa de factos inéditos.

Começaram com uma moção de censura em 2018, a primeira aprovada em democracia. Dois anos mais tarde, formou-se o primeiro governo de coligação desde a década de 1930, no qual, pela primeira vez em democracia, um partido radical (o Unidas Podemos) entrou no Executivo. Quando estes radicais saíram do governo, o PSOE coligou-se a outros, agora reunidos na plataforma Sumar.

O Partido Socialista abriu, pela primeira vez, as portas do poder a formações políticas radicais com escassa lealdade à Constituição e com pouca, ou nenhuma, adesão aos princípios que nortearam a transição democrática espanhola. Também por isto, os níveis de polarização bateram recordes. E também por isto, pela primeira vez, Espanha esteve uma legislatura inteira sem Orçamento de Estado.

A sucessão de inéditos não parou por aqui. Como estas coligações de governo tiveram mais fervor do que força, viram-se condenadas a procurar alianças no Parlamento. Nova originalidade: o governo ficou dependente de partidos separatistas catalães e bascos.

Como qualquer chefe do Executivo em qualquer democracia, Sánchez jurou a Constituição e prometeu defender os interesses do país. Mas fê-lo estando refém de partidos com o objectivo declarado de rasgar a Constituição e acabar com Espanha. As consequências institucionais de tamanha bizarria foram inevitáveis.

As cedências feitas aos nacionalismos basco e catalão, sem precedentes, debilitaram a coesão social e minaram a autoridade do Estado. E produziram efeitos políticos desconcertantes, cujo dano real perceberemos de forma dolorosa nos próximos anos: na Catalunha apareceu o Aliança Catalana, partido da direita radical populista e separatista, que vai ocupando o espaço do velho nacionalismo autóctone; a norte, os herdeiros da organização terrorista ETA, que continuam a louvar atentados e a glorificar quem os cometeu, propagando um discurso de ódio exculpatório da violência, conseguirão, por fim, mandar em terras bascas.

Por comparação, a catadupa de casos de corrupção impressiona menos. Até porque só é inédita em escala. Nenhum dos crimes – julgados e por julgar – envolve Pedro Sánchez, mas nenhum desses crimes teria sido possível sem, pelo menos, a anuência de Pedro Sánchez.

Não surpreende, portanto, que as sondagens apontem para uma maioria absolutíssima de direita. O número almejado são 176 deputados e os dados disponíveis sugerem que, juntos, o Partido Popular e o Vox alcançarão cerca de 190 mandatos no Congresso.

Perda de poder de compra, imigração, habitação, degradação de serviços e infraestruturas públicas, segurança, cansaço com a corrupção e com o recorrente uso instrumental da mentira são algumas das motivações que explicam os resultados previstos.

Mas as eleições ainda não estão decididas. O PSOE continua a estreitar a distância que o separa do PP. E o centro-direita continua a perder votos para a direita radical. Esta última semana de campanha será determinante.

Aconteça o que acontecer, é inegável a vontade maioritária de corrigir os excessos políticos dos últimos anos e de reconstruir o edifício democrático espanhol, enfraquecido por quase uma década de abalos graves com consequências pesadas.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico