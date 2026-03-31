Carlos e Trump em revista à guarda de honra durante a visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido, em setembro de 2025.
Carlos e Trump em revista à guarda de honra durante a visita de Estado do presidente norte-americano ao Reino Unido, em setembro de 2025.EPA/ SGT ROB KANE/RAF
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Debaixo de fogo, Starmer recorre à família real para aplacar Trump

Carlos III e Camila confirmam uma visita de Estado aos EUA no final de abril, numa tentativa de ajudar a reforçar a “relação especial” que atravessa um momento de crise.
Susana Salvador
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