Musk atirou no X que a candidata Marine Tondelier é uma traidora, mas sem justificar a acusação.
Musk atirou no X que a candidata Marine Tondelier é uma traidora, mas sem justificar a acusação.Trevor Cokley/Força Aérea dos EUA
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De Musk aos russos, ingerência aquece pré-campanha francesa

Apoiante de Le Pen, bilionário entra em controvérsia com outra Marine, a candidata ecologista que, após três casos de desinformação russa, pede a suspensão do X antes das eleições.
César Avó
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